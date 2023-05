Crítica de "Las ocho montañas": amigos para siempre ★★★ 1/2

Si el cine contemporáneo tiende a sexualizar la amistad masculina, a revelar el subtexto de deseo que el cine clásico no se había atrevido a visibilizar, “Las ocho montañas” la aborda desde los afectos más misteriosos, esos que atraviesan, inquebrantables, el paso del tiempo, la diferencia de clases y los destinos irreconciliables, y que confluyen en una atracción mística, que, en este caso, la Naturaleza -alpina, en mayúsculas- representa como un proyecto en común, una casa aislada del mundo que es la Arcadia donde todo es posible, un sueño que también desvelará su lado oscuro.

Si Pietro y Bruno se reconocen como iguales de pequeños, y se reencuentran como adultos para reanudar lo que la vida cortó abruptamente, es por su fascinación por las montañas, que la película sabe representar desde una materialidad -los árboles, la nieve, el viento- que alimenta la fuerza de los vínculos entre ambos personajes. Es cierto que Von Groeningen y Vandermeersch abusan de la voz en off -que subraya en exceso el origen literario del filme- y de la música -que romantiza el conjunto-, pero es mérito suyo, y de las excelentes interpretaciones de Marinelli y Borghi, que la película transmita al público esa relación de amistad desde la generosidad y la empatía, incluso cuando el orgullo y el hermetismo amenazan con destruir lo que la montaña no ha podido. No es fácil, en fin, conservar una amistad que le devuelva la mirada a la Naturaleza.

Lo mejor:

Su mirada limpia, generosa y expansiva, sobre la amistad masculina.

Lo peor:

A veces la voz en off y la música lastran o subrayan lo que las imágenes transmiten sin esfuerzo.