El hombre que sobrevivió a Auschwitz: "He visto mojar pan en grasa humana"

Al ingresar en el campo de concentración se confiscaban todas las pertenencias de los prisioneros (se les quitaban las escasas propiedades que conservaban para después negociar con ellas: desde metales preciosos a relojes, adornos.... Era un saqueo consentido y quien pretendía quedarse con algo recibía una paliza). En los bloques 26 y 27 los obligaban a desnudarse, se les quitaba la ropa y seis peluqueros los rapaban: «Al utilizar unas cuchillas romas, era más un arrancar el pelo que afeitar y a quien no giraba el cuerpo y se retorcía, de tal modo que ellos pudieran llegar fácilmente a todas partes, los empujaban e incluso los golpeaban». A continuación se les tatuaba una cifra en el brazo. A partir de ese momento no tenían nombre. Su nombre era un número. Se los había despojado de recuerdos personales (objetos), personalidad, imagen (al cortarles el pelo) y carecían de apellidos.

«A los judíos nunca les dejaban marcharse de Auschwitz ya que no tenían ningún proceso en marcha, no les habían impuesto ninguna condena y, por tanto, tampoco podían liberarlos».

En Auschwitz, la muerte era barata: cuando la salubridad, el clima y las condiciones inhumanas no la procuraban, lo hacía el Ciclón B: 5 kilos bastaba para acabar con 1.440 individuos. Si los hornos crematorios no bastaban para hacer desaparecer los cuerpos (cabían cuatro a la vez en cada uno de ellos), en el exterior del perímetro se abrían trincheras de «treinta metros de largo, seis de ancho y tres de profundidad», se arrojaba madera, se echaba gasolina y se rellenaba con los muertos. «Cabían mil cadáveres. El fuego duraba veinticuatro horas y luego podía volver a echarse un nuevo cargamento [...]. Les aseguro que he visto con mis propios ojos cómo un hombre que trabajaba cerca de esa hoguera descendía al canal y sumergía su pan en la grasa humana derretida, que seguía fluyendo hacia abajo», comenta en su obra Eddy de Wind. Pero, ¿cómo se arrastra a los hombres a ese punto? Los nazis desarrollaron un sofisticado plan que convertía a las personas seleccionadas en algo menos que animales a través de un proceso que el autor describe muy bien en su libro.

Los internos debían sobreponerse a los trabajos forzados, a las temperaturas extremas (durante la Segunda Guerra Mundial bajaron hasta -20 grados bajo cero en invierno), las palizas de los guardias, los castigos físicos, la crueldad, los experimentos (las mujeres eran esterilizadas en el bloque 11, pero en el proceso fallecían un alto número de ellas), el hambre (las raciones no cubrían las calorías diarias que necesita un cuerpo en reposo) y el estrago de las enfermedades. En Birkenau, donde los prisioneros pasaban gran parte del tiempo cavando zanjas y drenando el agua del terreno (las instalaciones se habían levantado sobre un pantano), la difteria era corriente y la diarrea hacía de los dormitorios de los prisioneros un espacio inmundo donde se propagaban toda clase de infecciones, por no mencionar las plagas de chinches, piojos y otro tipos de insectos. Los nazis habían desarrollado un programa industrial donde el ser humano formaba parte del engranaje. Era un producto más. Con la grasa corporal se hacía jabón y el kilo de pelo humano se vendía a 50 céntimos y con él se tejían telas y se hacía el aislante de los submarinos; los presos servían para aplicarles procedimientos médicos que lindaban con la tortura y a los muertos se les extraían los dientes de oro.

La «piedad» de Mengele

Melcher, el hijo de Eddy de Wind, recuerda: «No estamos libres de que vuelva a suceder un Auschwitz, me temo. No se ha vuelto a repetir, de momento, a esa escala, pero puede ocurrir un holocausto en otra parte del mundo. La intolerancia hacia determinados grupos puede llevar a circunstancias extremas». Melcher evoca la figura de su padre, que era psiquiatra, y lo que decía de los guardias nazis, capaces de comportarse como animales o tener, en ocasiones, extraños gestos de humanidad, como le sucedió a él mismo con Mengele cuando le pidió que ayudara a su mujer y el médico alemán, uno de los grandes criminales nazis, lo hizo: «Algunos presos sostenían que los SS de mayor edad eran mejores en comparación con los nazis jóvenes, que habían sido educados con la propaganda del Tercer Reich y muchos provenían de entornos rurales. Pero «mi padre no estaba de acuerdo. Para él, los mayores eran peores porque sabían discernir entre el bien y el mal, habían recibido una educación normal y estaban capacitados para tomar las decisiones correctas y, sin embargo, no lo hacían. Por eso consideraba que eran, incluso, más crueles».