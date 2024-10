Encuentran una veintena de marcas de brujas en un edificio patrimonial de Inglaterra

Se ha revelado un hallazgo que no podría encajar mejor con la fecha actual. Este jueves 31 de octubre se celebra en gran parte de los países mundiales Halloween, la icónica noche de los muertos vivientes. Y desde Inglaterra se ha comunicado un descubrimiento que pone la piel de gallina. Ubicado en el condado de Lincolnshire (Inglaterra), el edificio patrimonial Gainsborough Old Hall tiene más de 500 años de historia: de época medieval, tiene una enorme chimenea y altos muros que han sido testigos de la ajetreada vida de la ciudad a lo largo de los siglos. Si bien los historiadores creían conocer hasta ahora todos los detalles de este lugar, un nuevo hallazgo les ha sorprendido: ha dotado al recinto de un aura misteriosa e incluso escalofriante.

Un equipo del English Heritage ha descubierto en las paredes del Gainsborough Old Hall unas 20 marcas de bruja, una "asombrosa" colección de marcas talladas originalmente para alejar a los malos espíritus y demonios. El descubrimiento, que incluye más de 20 símbolos rituales de protección tallados en sus paredes, se llevó a cabo de la mano de por Rick Berry, un veterano voluntario de English Heritage.

Durante dos años, Berry descubrió y cartografió alrededor de 20 grabados en la propiedad Tudor, afirmando la existencia de una "variedad asombrosa" de diseños entre los grabados. "He sido voluntario para English Heritage en Gainsborough durante casi 20 años, y conozco esta propiedad extremadamente bien. Por eso me sorprendí cuando noté una marca protectora previamente no documentada hace un par de años. Decidí ver si podía encontrar más y sigo encontrándolas. La última era un pequeño pentagrama y eso fue hace unas semanas, pero quién sabe cuántos más quedan por descubrir", ha explicado Berry a la CNN.

Entre las marcas encontradas había círculos simples que normalmente se esperaría que tuvieran un diseño de seis pétalos en su interior, conocido como hexafoil, para atrapar demonios. Una teoría es que los pétalos pudieron haberse desvanecido o que dibujarlos habría estado más allá de las habilidades del grabador, según un portavoz de English Heritage a CNN en un correo electrónico. También se encontraron una serie de "V" superpuestas -conocidas como marcas marianas, ya que algunos creen que son una llamada a la protección de la virgen María- y un pentágono que se utilizaba para protegerse del mal.

Kevin Booth, jefe de colecciones de English Heritage, declaró en un comunicado que "es sorprendente que, siglos después, los asombrosos edificios antiguos que custodiamos sigan guardando secretos por descubrir. El Old Hall ha tenido indudablemente un pasado tumultuoso, especialmente bajo la propiedad del aparentemente impopular William Hickman, pero por qué es el escenario de una concentración tan alta de grabados protectores sigue siendo un misterio".