Estas son las películas más taquilleras de la historia, con un español en la lista

El director canadiense James Cameron se ha convertido en el más taquillero de la historia del cine con tres películas entre las cuatro que más recaudación han logrado hasta ahora, mientras el español Juan Antonio Bayona se ha colado en el puesto 21 con una de las secuelas de "Jurassic World". Según los datos publicados por la revista especializada "Variety", "Avatar" (2009) y su secuela "Avatar: el camino del agua", de 2022, ambas dirigidas por Cameron, se mantienen en los puestos número 1 y 3, respectivamente, con más de 5.200 millones de dólares de recaudación en todo el mundo en conjunto.

En el segundo puesto está "Vengadores: Endgame" (2019), de la factoría Marvel y dirigida por Anthony y Joe Russo, que ha recaudado 2.700 millones de dólares, informa EFE. El drama "Titanic" (1997), también de James Cameron, se mantiene en el cuarto puesto con una recaudación de más de 2.200 millones, seguida de una de las secuelas de la saga de la Guerra de las Galaxias, "Star Wars: el despertar de la fuerza" (2015), con una recaudación de algo más de 2.000 millones. "Vengadores: Infinity War", "Spiderman: No Way Home", "Jurassic World" y "The Lion King" (2019) son las siguientes de la lista.

En la lista de las treinta películas más taquilleras de la historia aparece en el puesto 21 "Jurassic World: el reino caído", de 2018 y dirigida por el español Juan Antonio Bayona, que ha recaudado 1.300 millones de dólares.

"Variety" recuerda que varias de las películas que encabezan esta lista se estrenaron en la última década, beneficiándose de los precios más altos de las entradas en la actualidad, aunque cada una de ellas ha demostrado suficiente poder de permanencia en la taquilla mundial como para batir récord tras récord. Esta lista no está ajustada en términos de inflación y determinar las mejores películas de todos los tiempos en el momento de su estreno es una ciencia imperfecta, reconoce la revista especializada.

Pero si se analizan únicamente los estrenos en Estados Unidos y Canadá, se estima que las mejores películas ajustadas al valor real proporcional en recaudación en su momento son “Lo que el viento se llevó”, “Star Wars”, “Sonrisas y lágrimas", “E.T. El extraterrestre” y “Titanic”.