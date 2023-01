La "Evolución humana", paso a paso

Salvat presenta su nueva biblioteca como un proyecto con toda la “ambición” del mundo, dice Sergi Muñoz, director de la editorial, “en términos cuantitativos y cualitativos”. Sesenta títulos dedicados a la “Evolución humana” para “dar a conocer lo que sabemos de nuestros orígenes a través de un enorme trabajo de síntesis e incluso con un capítulo dedicado al futuro”, ha comentado la directora del Museo de la Evolución Humana (Burgos), Aurora Martín, en su centro.

Para ello, se huye de la definición del proyecto como “enciclopedia” para nombrarla “biblioteca” y así darle un carácter “más vivo”; pero, sobre todo, se da la palabra a un “dream team” de autores e investigadores, apunta Muñoz sobre un equipo que coordina Jordi Agustí y que tiene en Eudald Carbonell a su primera espada. Es él (arqueólogo y geólogo) el que, junto a Marta Navazo (profesora de la Universidad de Burgos), quien da inicio a la colección, “pero también el que cerrará”, cuenta Agustí, este trabajo tan “eudaliano”, dice.

Sostiene el coordinador que lo que “tenía que ser un esfuerzo divulgativo se ha convertido en una obra accesible a cualquier lector medio” con detalles de cada especie y de cada aspecto relacionado con la evolución humana. “A veces se piensa que los investigadores no sabemos ni divulgar ni escribir, pues aquí se demuestra que eso no es cierto”, reivindica Agustí de una colección “deseada”, apunta: “La gente quiere que llegue esta información y los propios profesionales están deseosos de dar a conocer su trabajo en obras de este tipo”. Y lo hace con palabras de la calle, sin ponerse excesivamente académicos. “Hemos sido cuidadosos en no utilizar terminología muy técnica. Un caballo fósil no es un “équido”, sino un “caballo”. Algo que a veces resulta complejo y que en casos inevitables sí empleamos, pero, para ello, tenemos un glosario al final de cada título”.

“El conocimiento no sirve para nada si no se transforma en pensamiento”

La intención, en boca de Carbonell, no es tanto democratizar los diversos temas, como “sociabilizar e integrar a las personas en estos pensamientos”. El arqueólogo se juntó con su discípula, Navazo, para arrancar un primer libro, “Atapuerca”, en el que se respondiera a la pregunta de “cómo quiere el público leer un libro sobre Atapuerca”, recuerda la autora. Ahí comenzó un camino en el que ambos confundían “mañanas y tardes” por el volumen de trabajo y en el que se siguió una máxima del maestro, “el conocimiento no sirve para nada si no se transforma en pensamiento”.

Así, Carbonell y Navazo dan rienda suelta a sus conocimientos en un tomo al que seguirá el resto de la serie y de autores (Marina Mosquera, José María Bermúdez de Castro, Marina Lozano...): “Estamos en un periodo de evolución y es importante no escuchar lo que dicen de un libro, sino leerlo. Por eso, esta colección es importante -señala el investigador-, porque nuestra especie se está confrontando a una transformación, a una adaptación. Son momentos críticos, de mucho dolor, con muchas cosas sobre la mesa, que conviene abordar porque si no se acumula. Debemos cambiar por conciencia y no por miedo; y aquí veremos hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, algo fundamental para la especie. Debemos marcarnos objetivos para sobrevivir y es el momento de hacerlo para equilibrar la energía de nuestro planeta. Y para todo ello debemos tener una base de conocimientos”, termina Carbonell sobre una biblioteca llamada a contestar multitud de preguntas: ¿por qué se extinguieron los neandertales? ¿Cuál era el papel de las mujeres en la prehistoria? ¿Dónde se encuentra el origen de la humanidad? ¿Cuándo abandonamos los árboles? ¿Cuál es el origen del lenguaje? ¿Cómo se datan los yacimientos? ¿Cuándo ocurrió el verdadero descubrimiento de América? ¿Qué fauna nos acompañó durante nuestros primeros pasos? ¿Cómo afectaron los cambios climáticos a nuestra evolución? ¿Qué enfermedades padecimos en la prehistoria? ¿Por qué nuestros ancestros pintaban en las cavernas? ¿Existe el eslabón perdido? ¿Seguiremos evolucionando en el futuro? ¿Existe un ancestro femenino común a todos los seres humanos?