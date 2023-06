Félix Viscarret no volverá a ser joven y nosotros tampoco

En el preciso momento en el que Isaías, un arquitecto que alcanza con escepticismo la cuarentena y presenta una vida aparentemente plagada de elementos constituyentes de felicidad –pareja estable, hijos, piso confortable, clase social privilegiada, trabajo–, reconoce entre lágrimas y con el gesto afectuosamente extrañado que "nunca me había sentido tan mal" y que "me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre y ahora esto, que no sé cómo se hace" delante de una madre del colegio de sus vástagos por la que siente una más que evidente atracción, entendemos que se ha convertido en adulto. Es la verbalización sincera de los dolores presentes, esa localización exacta de la tristeza en la etapa en el que se supone que menos triste debes estar, lo que convierte de manera automática al protagonista del último y tiernísimo trabajo de Félix Viscarret, "Una vida no tan simple", en alguien que acaba de tomar consciencia de su inevitable estado de madurez perentoria.

Álex García y Miki Esparbé en "Una vida no tan simple" Imdb

El empático eco de su voz atrapada en una rutina de conciliación y frustración profesional parece decirnos: la vida que soñé se parecía a esta que tengo, sí, pero no era así como imaginé que me sentiría al llevarla a cabo. Cuántos espejos de tanta gente corriente atravesada por la generación de las expectativas reflejados en este personaje magníficamente interpretado por Miki Esparbé. Pero, ¿qué sintieron tanto el director pamplonés como el actor catalán en el instante en el que se dieron cuenta de que se habían hecho mayores?

"Guau. Recuerdo que hubo un momento para mí muy mágico, que inspiró de hecho una escena de la película, cuando la noche del estreno de la película "Un amigo", mi chica se quedó en la fiesta posterior y yo me quedé con mis hijos, que entonces tenían 3 y 5 años, para llevarlos a casa. En el coche de regreso se quedaron dormidos y tuve que acarrear con ellos sin que se despertaran, metí a mi hija en el carrito, a mi hijo me lo cargué a la espalda con una mochila y ahí vi que había algo de nostalgia, algo de melancolía, porque estaba dejando atrás la vida juvenil –allá estaban los demás celebrando la fiesta, la noche–, algo que ya no me correspondía. Había algo de aprendizaje en esa situación en el sentido de que piensas ‘‘bueno, puedo engancharme a la nostalgia de que esos tiempos de juventud ya no volverán o puedo pensar que el futuro ahora es de este par de criaturas que están aquí. Ellos son los protagonistas de la película. Suelta tu ego, suelta los lamentos por lo vivido y abraza estas nuevas vidas que están aquí y cuya única misión es que lleguen a la cama y no se despierten", reconoce el cineasta experto en subrayar estilísticamente el cariz humanista de relatos en los que siempre hay espacio para perdedores y segundas oportunidades que ganó un Goya a mejor guión adaptado y en Málaga la Biznaga de Oro a la mejor película y de Plata al mejor director por su primer largo, "Bajo las estrellas".

"El embudo de responsabilidades al que te empuja la sociedad actualmente creo que nos hace darnos cuenta rápido de la edad que tenemos"

Por su parte, Esparbé reconoce entre risas sentirse completamente interpelado por los miedos que invaden a este protagonista estancado en la arquetípica crisis de mediana edad: "haber hecho esta película con los mismos 40 años que tiene Isaías es algo que inevitablemente me ha resonado mucho a nivel personal. El embudo de responsabilidades al que te empuja la sociedad actualmente creo que nos hace darnos cuenta rápido de la edad que tenemos. En mi caso por ejemplo esa consciencia llegó al pensar ‘‘ah espera, espera, tengo una cuenta corriente, un contrato de un piso a mi nombre, tengo que trabajar para pagar las cosas, joder, soy mayor ya, pero ¿cómo he llegado hasta aquí?’’". Es que claro, esto de la vida iba enserio, pero como certeramente apuntó Gil de Biedma, uno lo empieza a comprender más tarde.