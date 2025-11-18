El Festival de Cine de Almería celebra los 60 años de 'La muerte tenía un precio'

La quinta sesión de las mesas redondas del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) se ha centrado este lunes en la película 'La muerte tenía un precio', considerada el "punto de inflexión" que consolidó la relación entre la provincia y el cine.

El encuentro ha coincidido con el LX aniversario del rodaje y estreno del filme de Sergio Leone, con música de Ennio Morricone y un reparto encabezado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian María Volonté y Klaus Kinski. Moderada por el periodista y experto en cine Juan Gabriel García, la mesa redonda ha contado con la participación de los cineastas Tirso Calero, Enrique López Lavigne y Víctor Matellano.

Los cuatro han ofrecido al público asistente y a los espectadores del 'streaming' reflexiones sobre la influencia de la película tanto para los propios implicados como para Almería y para la historia del cine. Cada uno de los participantes ha recordado la primera vez que vio la película, cada uno con sus circunstancias, "pero todos coincidiendo en que había algo distinto a cualquier otro 'western'".

"Desde los créditos y la música del principio", ha apuntado Calero; "nunca había visto algo así y cuando la vi fue como un shock y un sentir que eso era lo que yo quería hacer", ha dicho López Lavigne; "al contar con un 20 por ciento de producción española, estuvo durante mucho tiempo en el top diez de películas españolas más vistas", ha recordado Matellano.

Entre esos aspectos que la hacen diferente, los participantes han mencionado la combinación entre grandes paisajes y primerísimos planos de los ojos de los personajes, el uso de la música, incluso durante las escenas en las que los actores actuaban, y el empleo de determinados planos con ese poder de la imagen.

Los tres participantes también han destacado la importancia de Alberto Grimaldi en la producción. "Hay que tener en cuenta que Leone no hablaba inglés y que en el rodaje había secuencias en las que se empleaban hasta cuatro idiomas por los actores: en inglés, italiano, español y alemán y hasta en griego", ha apuntado Víctor Matellano.

Todos han coincidido en que 'La muerte tenía un precio' es la mejor de la denominada 'trilogía del dólar', que comenzara 'Por un puñado de dólares' y cerrara 'El bueno, el feo y el malo'. La influencia de la película para la provincia fue tal que, en opinión de Tirso Calero, "el aeropuerto de Almería se hizo porque a raíz de esta película todos querían hacer un spaghetti western en Almería. Si 'La muerte tenía un precio' es de 1965, el aeropuerto de Almería se inauguró a principios de 1968".

Próximas mesas redondas

La próxima mesa redonda de Fical se acercará al talento almeriense con 'Formar para rodar: el futuro del talento audiovisual en Andalucía', coordinada por TESA. Se celebrará el miércoles, 19 de noviembre a las 19:00 horas. Moisés Rodríguez abordará el papel de los actores secundarios en el cine el viernes veintiuno a las 18:00 horas. Elena Sánchez cerrará el ciclo con una charla con destacadas figuras del audiovisual para celebrar los diez años del programa 'Historia de nuestro cine'(TVE) el sábado, 22 de noviembre, a las 17:00 horas.