El Papa bendice al cine y a sus actores: "Es lenguaje de paz"

El Papa ha recibido en el Vaticano a más de 160 directores, actores y técnicos del mundo del cine en una audiencia en la que ha afirmado que "el cine es lenguaje de paz" y donde ha instado a los profesionales a seguir cultivando este arte como "lugar de encuentro" y "hogar para quienes buscan sentido".

"En una época que necesita testigos de esperanza, de belleza, de verdad, vosotros, con vuestro trabajo artístico, podéis serlo. Recuperar la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana está en el poder del buen cine y de quienes lo crean y protagonizan. No temáis enfrentaros a las heridas del mundo", afirmaba León XIV ante los asistentes durante su discurso este sábado, entre los que se encontraban artistas como Monica Bellucci, Cate Blanchett, Spike Lee, Gaspar Noé o el director español Albert Serra.

Mucho má que un juego de luces

El Pontífice, que había recordado en un vídeo su predilección por películas como 'La vida es bella' y 'Cuarenta días y una noche', ha subrayado además que este arte "joven, soñador y un poco inquieto" no es solo "un juego de luces y sombras para divertir e impresionar, sino que se ha convertido en expresión de la voluntad de contemplar y comprender la vida, de contar su grandeza y fragilidad, de interpretar su nostalgia de infinito".

En este sentido, ha agradecido al cine por ser "un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos", y que sabe asociar el entretenimiento "con la narración de la aventura y lo espiritual del ser humano". Por eso, a su juicio el cine no es "solo imágenes en movimiento, es poner en movimiento la esperanza". "Una de las contribuciones más valiosas del cine es precisamente la de ayudar al espectador a volver a sí mismo, a mirar con nuevos ojos la complejidad de su propia experiencia, a volver a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir, en este ejercicio, una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena", ha subrayado el Papa.

Guiño a las salas de cine

También ha defendido que las salas de cine son los "corazones" de la sociedad y "espacios culturales que contribuyen a su humanización". Sin embargo, ha lamentado que se encuentran en peligro debido al cierre de muchas salas de cine en todo el mundo. Por ello, ha pedido a las instituciones que reafirmen "el valor social y cultural de estas actividades".

Y contra la "lógica del algoritmo", ha hecho un llamamiento al mundo del cine para defender "la lentitud cuando es necesaria, el silencio cuando habla y la diferencia cuando provoca". El Papa ha aprovechado la audiencia para recordar que Iglesia "mira con estima" al mundo del cine. "Deseo renovar esa amistad, porque el cine es un laboratorio de esperanza, un lugar donde el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino", ha recalcado.