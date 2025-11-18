Las gemelas Kessler, reinas del cabaret de los años 50, también mueren a la vez

Nacieron juntas y murieron juntas. Una desaparición que no ha sorprendido en Alemania, como apunta 'Bild', que hace referencia a una afirmación de las gemelas Kessler (Alice y Ellen) de abril de 2024, cuando confesaron que deseaban marcharse "el mismo día" y que sus cenizas reposaran junto a las de su madre Elsa y su perro Yello. Estos deseos, añadieron , "están recogidos en un testamento".

Eran hermanas gemelas del 20 de agosto de 1936, inseparables desde entonces, y la fama les llegó como bailarinas de los años 50 a los 70. Actuaron en todas las salas de música de Europa, desde Düsseldorf hasta el Lido de París, pasando por Roma y Milán. Ahora, la noticia del diario alemán 'Bild' es que ese viaje llegó a su fin de manera conjunta: "Eligieron acabar con sus vidas juntas. ¡Ya no querían vivir!", ha titulado.

De la Alemania Oriental a la Occidental

Como recuerda la prensa, 'Le figaro' en este caso, "el suicidio asistido es legal en Alemania. Sin embargo, deben cumplirse ciertas condiciones legales. Las personas deben actuar libremente y ser plenamente responsables de sus actos. Ningún tercero, ni siquiera uno designado por las autoridades, tiene derecho a causar la muerte de una persona o personas que deseen poner fin a su vida. Esto constituiría eutanasia activa, un acto punible según la legislación alemana".

Famosas en Alemania, las hermanas Alice y Ellen Kessler nacieron en Nerchau, Sajonia. Tras una juventud dedicada a la danza clásica, a principios de la década de 1950 se adentraron en el mundo del cabaret y el music hall. En 1952, abandonaron la Alemania Oriental comunista y se trasladaron a Alemania Occidental, a Düsseldorf. El propietario del Lido de París no tardó en reconocer el talento de las gemelas y las contrató para su compañía.

Siete años después, convertidos en estrella además de bailarinas de revista, representaron a Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión, donde terminaron en octavo lugar con la canción 'We Want to Go for a Walk Tonight' ('Heut möcht ich bummeln').

Ahora reconocidas desde París hasta Los Ángeles, las estrellas de Hollywood, como Frank Sinatra, Burt Lancaster y Elvis Presley, no dejaron de posar y pasar tiempo con estas dos hermanas gemelas por "su presencia excepcional y cualidades fotogénicas", recoge la prensa internacional.