La Diputación de Almería entrega este domingo a Juan y Medio su Medalla de Oro en el Día de la Provincia

El presentador de televisión Juan y Medio va a recibir este domingo la Medalla de Oro de la Diputación de Almería en reconocimiento a su "trayectoria humana y profesional" durante el acto de celebración del Día de la Provincia que se desplaza hasta Balanegra.

El almeriense será homenajeado con la máxima distinción que ofrece la institución provincial almeriense en un acto amenizado por José del Tomate y en el que la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, actuará de anfitriona de autoridades y homenajeados.

En este sentido, también se entregarán la Medalla de la Cultura al artista RVFV, la Medalla de lo Social a Sheila Hernández, la Medalla de la Agricultura a Agrobío y la Medalla del Deporte a Cooperación 2005.

La jornada en torno al pabellón del municipio más joven de la provincia contará como novedad con un día de convivencia con una degustación popular de migas dentro de la II edición de la Jornada Provincial de Cocina Tradicional Almeriense, actuaciones musicales de folclore y flamenco, y una muestra de las marcas 'Sabores Almería' y 'Talento Almeriense'.

Desde la Diputación se ha elogiado la trayectoria profesional de Juan José Bautista, más conocido como Juan y Medio, quien se ha consolidado "como uno de los comunicadores más queridos por el público gracias a su naturalidad, sentido del humor y la sensibilidad especial que demuestra por las personas mayores".

La jornada se plantea como un día de celebración en el que los almerienses celebra lo que les une y diferencia del resto. "Con este acto reivindicamos nuestra identidad, el amor y la pasión que sentimos por nuestra tierra a través de personas, entidades o instituciones que son un ejemplo para toda la sociedad por la excelencia de su trabajo", manifestó al respecto el presidente de la institución, Javier Aureliano García.