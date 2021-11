Los vikingos llegaron a las Azores 700 años antes que los portugueses

Cultura

El pasado 20 de octubre, se lanzaba una curiosa noticia: una investigación revelaba que el primer europeo que pisó América no fue Cristóbal Colón, sino los vikingos. Estos llegaron hace 1.000 años a la otra orilla, es decir, 471 antes que Colón. Ahora, los vikingos vuelven a ser protagonistas de un estudio, pero esta vez referente a las Islas Azores. Publicados en la revista “Proceedings of the National Academy of Science”, los resultados de este nuevo estudio es que la colonización de este archipiélago fue obra de un grupo de nórdicos, y que se registró 700 años antes de la llegada de los portugueses, a quienes, hasta ahora, se le atribuía el descubrimiento en 1427. Una afirmación doblemente interesante, no solo por poner en duda la hazaña de los lusos, sino también por estar los vikingos asociados al norte helado, y sin embargo pudieron recorrer estas zonas de clima contrario.

Para la investigación, en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se han analizado sedimentos de los lagos de las Azores. Mediante técnicas geológicas, químicas, físicas y biológicas, han estudiado elementos del fondo de los lagos de San Miguel, Pico, Terceira, Flores y Corvo. Y se ha hallado que eran ricos en compuestos orgánicos que se encuentran en las heces de animales, así como altos niveles de carbón vegetal y bajos en polen de árboles nativos. Esta mezcla sugiere que los primeros colonos quemaban árboles para despejar la tierra y que su ganado pastara. Pero ha sido la datación de estas muestras lo llamativo: los científicos descubrieron que se depositaron entre el 700 y el 850 d.C., varios siglos antes de la llegada de Portugal.

“Nuestras reconstrucciones ofrecen evidencia inequívoca del asentamiento pre-portugués de las Azores”, afirma el equipo, que fue dirigido por el ecologista Pedro Raposeiro, de la Universidad de las Azores. En aquellos años, “el viento y las condiciones climáticas en el hemisferio norte probablemente ayudaron a los colonos de latitudes más altas e inhibieron a los del sur de Europa, lo que facilitó que las personas del norte llegaran a las Azores”, informa el documento. Y en cuanto a la identidad de estos pobladores, los investigadores explican que “estos resultados sugieren que los nórdicos fueron probablemente los primeros pobladores de las islas”.

Por su parte, el biólogo Jeremy Searle, de la Universidad de Cornell, añade que “los ratones se escabullen a bordo de los barcos y los seres humanos los llevan alrededor del mundo. Donde encuentras humanos, encuentras ratones, y si puedes averiguar de dónde vienen, sabes de dónde son esas personas”. De esta manera, y al analizar el ADN mitocondrial del ratón común, el Mus Musculus, “podemos distinguir entre ratones de diferentes partes de Europa”.

En definitiva, Searle y su equipo creen que la genética de los ratones de las Azores es diferente a la de estos animales en otros países. Aseguran que han identificado al ratón vikingo: “Fueron dispersados por vikingos a través del Atlántico, a Islandia y Groenlandia y también a las Azores y Madeira, creemos. Muestra cuán lejos se habían extendido los vikingos“. La idea de que los vikingos llegaran a las Azores y Madeira antes que los portugueses es intrigante. Estos últimos son considerados los pioneros de la Era de los Descubrimientos, en la que los europeos exploraron y colonizaron el mundo, y estos dos destinos estuvieron entre sus primeros asentamientos. Ahora parece que los marineros portugueses simplemente estaban siguiendo a los vikingos y a sus ratones.