Triunfo nórdico: la UNESCO coloca los barcos vikingos en la lista del patrimonio

La agencia de cultura de la ONU agregó los barcos de escoria nórdicos a su lista de tradiciones que representan el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La nominación fue firmada por alrededor de 200 comunidades y portadores culturales en el campo de la construcción y la artesanía tradicional de los barcos de escoria, incluidas las comunidades sami.

Durante miles de años, estos veleros de madera permitieron que los pueblos del norte de Europa extendieran el comercio, la influencia y, a veces, la guerra a través de mares y continentes. Debido a la importancia cultural que aportan estos vehículos, los partidarios esperan que salvaguarde y preserve las técnicas de construcción de embarcaciones a medida que se desvanece el número de artesanos activos y otros optan por embarcaciones con cascos de fibra de vidrio más baratos.

Søren Nielsen del Museo de Barcos Vikingos en Roskilde, al oeste de Copenhague, dice que hay evidencia de que la técnica de los barcos de escoria apareció por primera vez hace miles de años, durante la Edad del Bronce. Sin embargo, fue durante la era vikinga cuando los barcos de escoria tuvieron su cenit, ya que la era, de 793 a 1066, es cuando los vikingos emprendieron incursiones, colonizaciones, conquistas y viajes comerciales a gran escala por toda Europa. También llegaron a América del Norte.

Sus barcos ligeros, fuertes y rápidos no fueron superados en su época y sentaron las bases para los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia. “Si no hubiéramos tenido barcos, no habríamos tenido ninguna era vikinga”, según Triona Sørensen del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde. “Literalmente les hizo posible expandir ese tipo de horizonte para convertirse en personas más globales.”

La inscripción en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial obliga a los países nórdicos a tratar de preservar lo que queda de la tradición que se desvanece. “No puedes leer cómo construir un barco en un libro, así que si quieres ser un buen constructor de barcos, tienes que construir muchos barcos”, dijo Nielsen. “Si quieres mantener vivas estas habilidades, tienes que mantenerlas en marcha.”