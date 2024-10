Todo lo que siempre creyó saber de los gladiadores era mentira (bueno, todo no)

El 15 de noviembre se estrena en los cines «Gladiator 2», la secuela de la exitosísima cinta de Ridley Scott que está llamada, de nuevo, a reventar las taquillas en todo el mundo. Algunas reacciones ya han llamado la atención. Volverán los luchadores a ponerse de actualidad, así que este es el momento perfecto para repasar los bulos (y verdades) que sobre los gladiadores ha extendido la gran pantalla en 16 puntos que esperamos no amarguen la película a nadie.

1

El saludo «Ave Caesar, morituri te salutant» nunca lo usaron los gladiadores. El origen de esta frase es una naumaquia (combate de barcos) donde los condenados a muerte (llamados morituri) luchando en los barcos saludaron al emperador diciendo «Ave imperator, morituri te salutant». Como vemos, el título césar no se mencionó, sino el de emperador. Y quienes pronunciaron el saludo no fueron gladiadores, sino condenados a muerte. El episodio, además, ocurrió en un lago, no en un anfiteatro. Esa fue la única vez que se usó ese saludo. En 1859, Gérôme pintó un cuadro sobre gladiadores al que tituló «Ave caesar, morituri te salutant», alterando el saludo original y poniéndolo en boca de gladiadores, y, desde entonces, ese saludo inventado quedó asociado a los gladiadores.

2

Lo de los pulgares abajo y arriba. Empecemos por el pulgar hacia abajo. Al condenar a muerte al gladiador vencido, las fuentes hablan de «pollice verso» (pulgar vuelto), sin especificar hacia dónde está vuelto (probablemente hacia la garganta de quien hacía el gesto, pues era por degollación como ejecutaban al vencido). Pero el pintor Gérôme creyó que era «vuelto hacia el suelo», y pintó ese gesto en otro de sus cuadros, que tituló «Pollice verso» (1872), popularizando ese gesto. El origen del pulgar hacia arriba es aún más absurdo: para indultar al gladiador vencido, los espectadores agitaban un pañuelo, pero cuando empiezan a hacerse pelis de gladiadores decidieron que el indulto se pidiese con el gesto del pulgar hacia arriba, en analogía al del pulgar hacia abajo famoso entonces por el cuadro de Gérôme.

3

El murmillo –un tipo de gladiador– lleva un pez en el casco. Falso. Ninguna fuente muestra un pez en el equipamiento del murmillo. El error se debe también a Gérôme, que malinterpretando un fragmento antiguo puso un pez en el casco del «murmillo» que pintó en su cuadro Pollice verso.

4

Los gladiadores pedían el indulto levantando dos dedos: falso. Las fuentes muestran que el gladiador que se rendía pedía el indulto extendiendo el dedo índice. Pero cuando Gérôme pinta su cuadro «Pollice verso», al gladiador que pide el indulto lo muestra extendiendo dos dedos (índice y corazón)... quizá un dedo le pareció poco, o que dos se verían mejor en el cuadro. Ese error lo tomó la serie «Spartacus» (2010-2013), y desde entonces, hasta hoy.

5

Todos los gladiadores eran esclavos. Sí y no. Hasta tiempos de Espartaco (del 73 al 71 aC), todos eran esclavos, por eso su revuelta fue llamada «bellum servile» (guerra de los esclavos). Eran esclavos porque, entonces, la mortalidad en la gladiatura era alta (casi siempre moría el perdedor), por lo que nadie quería serlo voluntariamente. Las desastrosas consecuencias para Roma de la revuelta provocó que se mejorasen las condiciones de los gladiadores (bajó la mortalidad, crearon premios), convirtiendo la gladiatura en un oficio atractivo, y, desde finales del siglo I a. C., la mayoría de gladiadores ya eran voluntarios.

6

Los gladiadores luchaban contra fieras. Sí y no. Antes de Augusto las fuentes muestran a gladiadores luchando contra fieras, pero Augusto lo prohíbe y, desde entonces, los gladiadores sólo luchan contra otros gladiadores, mientras que contra las fieras sólo luchan los cazadores (venatores, equipados con túnica corta y lanza). Esto no suele respetarse en el cine, y así hay pelis ambientadas tras Augusto donde los gladiadores luchan con fieras (como en «Gladiator» Maximus contra el tigre).

7

Los gladiadores usaban el gladius. Sí y no. La palabra gladiator deriva de gladius, la espada de unos 50-65 cm de hoja, pero, desde Augusto, los gladiadores ya no luchaban con esa arma, sino normalmente con un puñal de 20-30 cm.

8

La rudis, el mayor premio que recibía el gladiador, era una espada de madera (aparece así en «Gladiator»). Falso. Rudis significa «vara», y eso es lo que fue siempre ese premio, una vara de madera (así aparece en las fuentes).

9

Los gladiadores eran unos mujeriegos. Cierto. Las fuentes documentan abundantemente las relaciones que los gladiadores tenían con mujeres de toda clase, desde las humildes hasta emperatrices. Básicamente un gladiador hacía cuatro cosas al día: dormir, entrenar, comer y fornicar.

10

Había gladiadores gays. Cierto. Los afeminados (cinaedi) podían luchar como gladiadores, vistiendo una túnica, por lo que los llamaban gladiadores tunicati, para distinguirlos de los gladiadores heterosexuales (que luchaban a pecho desnudo). Para evitar problemas en el ludus entre los gladiadores heterosexuales (que ya hemos visto que eran unos supermachotes, siempre detrás de mujeres) y los afeminados, estos vivían en una sección aparte.

11

Había mujeres gladiadoras. Cierto. Las fuentes muestran que luchaban con el torso desnudo, y equipadas como los tipos gladiatorios essedarius, murmillo, provocator. Si había gladiadoras murmillo también las habría tracias (el tracio era el rival del murmillo). Al luchar con los pechos al aire resultaban atractivas a una audiencia mayoritariamente masculina.

12

Había mujeres cazadoras. Cierto. Durante la inauguración del Coliseo hubo mujeres cazadoras (venatrices) que vestidas como la diosa de la caza (Diana) mataron leones y jabalíes. Las fuentes muestran que iban con los pechos al aire, en ocasiones sólo uno (como las amazonas).

13

Había mujeres condenadas a muerte en la arena. Cierto. Marcial dice que una mujer fue montada por un toro (recreando el mito de Pasifae) y Apuleyo cuenta lo mismo con un asno. Al terminar el acto soltaban una fiera (un leopardo dice Apuleyo), que mataba a ambos «amantes». También crucificaban a mujeres en cruces colocadas en la arena, les pegaban fuego, o las echaban directamente a las fieras.

14

Los gladiadores sólo comían cereales y legumbres. Falso. Comiendo sólo eso no se consiguen los físicos que vemos en las fuentes visuales (por ello hoy no hay boxeadores o luchadores que sean vegetarianos). Esos cuerpazos sólo pueden lograrse con una dieta que incluya también proteína animal (la dieta de un deportista de fuerza actual es 60% carbohidratos, 25% grasas y 15% proteínas). Las proteínas hay que tomarlas, pero son la parte minoritaria de la dieta. A eso se refiere Plinio cuando llama a los gladiadores «hordearii» (comedores de cebada [hordeum], ‘‘cebaderos’’), al igual que hoy podríamos llamar a un luchador «comedor de arroz cocido» (efectivamente lo que más come es eso, pero también pollo, huevos, etc.). Los animales muertos en la arena iban al ludus, por lo que siempre tenían proteína animal abundante. En el imperio los gladiadores eran profesionales bien pagados, es absurdo pensar que se pasaban la vida comiendo gachas, como los pobres. Spiculus iba a los banquetes de Nerón, y Cómodo daba festines con sus colegas gladiadores: no cabe pensar que mientras los demás comían manjares ellos se sacaban el «tupper» con gachas.

15

Los gladiadores estaban gordos para que la capa de grasa les protegiese de las heridas. Falso. El origen de este bulo es un mosaico que muestra un gladiador «gordo», y alguien propuso que era para que la capa de grasa protegiese de las heridas. Es como decir que un luchador de sumo está gordo para amortiguar los golpes (no, el luchador de sumo está gordo para que su peso le ayude a aplastar al rival y echarlo del ring). La gladiatura era un deporte de combate sin límite de peso, y al final del combate las fuentes muestran que se llegaba al cuerpo a cuerpo (frecuentemente sin escudo, haciendo llaves y empujando). Ahí tenía ventaja el más pesado, pues a más peso corporal se tiene más fuerza. Así, tenemos que pensar que los gladiadores serían como los luchadores actuales de deportes de combate sin límite de peso (boxeadores, luchadores), hombres de más de cien kilos. Y como pasa hoy entre esos deportistas, algunos podían tener barriga, pero no porque esa grasa de la panza fuese a protegerles de las heridas (algo innecesario porque la barriga iba protegida por el cinturón, muy ancho precisamente para evitar heridas).

16

Los gladiadores estaban cachas. Cierto. Como hemos dicho, eran como los boxeadores y luchadores sin límite de peso actuales. Entrenaban todos los días, muchas horas al día, y comían como limas, lo que daba los físicos espectaculares que vemos en las fuentes (similares al del cubano Mijáin López, 132 kilos, que en París 2024 ganó su 5º oro en lucha grecorromana, un ejemplo actual de cómo era el físico de los gladiadores).