Los yacimientos de El Salt y Abric del Pastor ganan el IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología

Se ha fallado esta noche, en el Museo Arqueológico de Madrid, el IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología, el único galardón privado en España dedicado a reconocer la excelencia científica en estas disciplinas y que en esta edición ha ido a parar al yacimiento de El Salt y Abric del Pastor (en Alcoy, Alicante), dos “refugios clave” de los neandertales en la península Ibérica que datan de entre 80 000 y 45 000 años y ofrecen una gran cantidad de evidencias sobre las últimas etapas de los neandertales antes de su desaparición y el posterior avance de los Homo sapiens.

La Reina Doña Sofía ha sido la encargada de entregar dicho galardón a la Dra. Carolina Mallol y al Dr. Cristo Hernández, responsables del lugar. Confesaba el segundo a LA RAZÓN su “felicidad” después “de toda una vida dedicada a la arqueología y específicamente a este proyecto desde que soy estudiante”.

"Alrededor del tiempo"

Se ha reconocido así el proyecto “Alrededor del tiempo”, donde se investigan los yacimientos neandertales de El Salt y Abric del Pastor “claves para entender el Paleolítico Medio y la desaparición de los neandertales”, explica Hernández de un equipo que estudia hogares antropogénicos y depósitos de ocupación humana excepcionalmente conservados mediante un enfoque científico avanzado, con excavaciones y análisis interdisciplinares de restos arqueológicos y sedimentos. “Gracias a esta alta resolución, el proyecto puede abordar la variabilidad del comportamiento neandertal y su adaptación a los cambios climáticos, superando el desafío del palimpsesto arqueológico. La investigación contribuye significativamente al conocimiento sobre la evolución, adaptabilidad, resiliencia y eventual desaparición de los neandertales”, presentan.

Así, el responsable de El Salt y Abric del Pastor reconoce el premio como “un balón de oxígeno” que les permite a su vez profundizar en una de su obsesiones: llegar a todo el mundo. “La investigación es nuestra manera de vivir, pero no tiene sentido si se convierte en una actividad estrictamente académica. Debe estar al servicio público, ser accesible para el ciudadano y promover la reflexión”.

80.000 euros para una arqueología mejor

Hernández celebra que con los 80.000 euros del premio su proyecto pueda conseguir ahora “una arqueología de mayor resolución para acercarnos a la vida de los neandertales; además de dar un espaldarazo al trabajo hecho y “favorecer la conservación del yacimiento, que no deja de estar al aire libre y eso lo hace más vulnerable”.

El Premio Palarq distingue investigaciones que amplían el conocimiento sobre las sociedades y ecosistemas del pasado, valorando tanto su calidad científica como su impacto social y divulgativo.

En esta ocasión El Salt y Abric del Pastor se han impuesto a otros proyectos que también “representan la vanguardia de la investigación arqueológica y paleontológica española”, como son La Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada), La Draga (Banyoles, Girona), El Mega-Sitio de Valencina (Sevilla), Moneda Ibèrica (MIB) y Arqueomallornauta (Mallorca).