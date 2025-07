Hulk Hogan: la leyenda del santo pegador que aupó a Donald Trump

«I'm a real american». Esta tonadilla es la infancia de muchas personas que vivieron su adolescencia en los años 80. Nacido como Terry Gene Bolea, se convirtió en un mito durante su época como luchador en la WWF –World Wrestling Federation– al lado de otras grandes figuras como André, el Gigante o Randy Savage. Hogan ostentaba un palmarés digno de envidia, siendo 12 veces campeón mundial; seis veces de la WWF y seis más de WWC. Aparte de eso, fue el hombre que más eventos estelares ha protagonizado en la Wrestlemania, entrando en lo que dentro del mundillo se llama la «Vitrina de los inmortales».

Su nombre, para una generación entera, fue el símbolo de la lucha libre. Pero Hogan, aparte de esta faceta, logró mantenerse relevante durante más de 30 años gracias también a su inteligente visión de los negocios y la publicidad. Al igual que otras figuras del mundo del deporte convertidas en actores, como Arnold Schwarzenegger o The Rock, Hogan siempre mantuvo un pie en el mundo del cine y las series. Ya en 1982 participó en «Rocky III» y durante los siguientes años tuvo papeles esporádicos en diferentes series de televisión y películas, muchas veces, haciendo parodias de sí mismo o interpretando a personajes duros, papeles que le quedaban como un guante.

Sería en 2005, no obstante, cuando su carrera comenzaba a decaer, cuando la estrella dio un golpe en la mesa y vio la oportunidad de resurgir de nuevo. Ese mismo año se había cancelado el famoso «reality show» «The Osbournes», que seguía las desventuras de la familia de la recientemente fallecida estrella del heavy metal Ozzy Osbourne. Hogan convenció a los ejecutivos de VH1 de producir el programa «Hogan Knows Best» que, al mismo estilo que el ya mencionado «reality», filmaba el día a día de la familia Hogan. Sus desventuras, enfrentamientos y la particular personalidad del patriarca hicieron las delicias de la audiencia. Esta producción elevó a Hogan de una celebridad dentro de un sector específico a, si cabe, un símbolo pop aún mayor dentro de la cultura americana. Y es que luchador logró introducirse en millones de hogares para públicos más jóvenes que nunca le habían visto luchar, pero que quedaron prendados de su carisma y de su lucha contra la alopecia, una broma recurrente y el motivo por el que Hogan portaba casi siempre bandanas o diferentes elementos que la cubrían su ya baldía cabeza.

Al mismo tiempo, y debido a su indiscutible fama de luchador, durante la década de 2000 se convirtió en uno de los símbolos de la franquicia de videojuegos de WWE, siendo habitualmente un personaje a desbloquear para los más completistas. Un mérito y una recompensa para aquellos con la pasión suficiente por la lucha libre como para dedicar decenas de horas a tratar de conseguir al «Hulkster».

Creencias conservadoras

Recientemente, el luchador había sido criticado en Estados Unidos por unos –y alabado por otros– debido a su apoyo ferviente a Donald Trump. Conociendo las creencias conservadoras de Hogan, no debería haber sorprendido, pero además su relación con el ahora mandatario se había extendido por más de treinta años. No olviden que Vince McMahon, el creador de la lucha libre moderna y dueño de la WWF, siempre fue amigo íntimo de Trump. Hogan ha sido uno de sus grandes apoyos mediáticos, destacando el pasado 2024 cuando fue el encargado de presentar al ahora presidente a la Convención Nacional Republicana. En este evento, y dado como era al show, Hogan presentó a Trump para luego hacer su característico gesto de romperse la camisa, revelando bajo ella una en la que se podía leer la dupla Trump-Vance. Todo esto, por supuesto, mientras gritaba a pleno pulmón «dejemos que la trumpmanía se vuelva loca», en referencia a la competición de lucha libre.

Hulk Hogan falleció dejando tras de sí una leyenda imborrable en la mente de varias generaciones. Sea por su faceta como luchador, como actor, como personaje de videojuego o por sus incursiones en política. Sea por el motivo que sea por el que la gente lo recuerda, Hogan ha sido y será una leyenda.