La icónica chaqueta de cuero blanco y negro que Michael Jackson lució en un anuncio de Pepsi se ha vendido por 286.000 euros

En una subasta llevada a cabo por Propstore en Londres, la icónica chaqueta de cuero blanco y negro que Michael Jackson usó en el famoso anuncio de Pepsi de 1984 ha encontrado un nuevo hogar por la asombrosa suma de 250.000 libras (286.000 euros). Aunque las expectativas oscilaban entre 200.000 y 400.000 libras.

El anuncio de Pepsi en cuestión ha quedado grabado en la memoria colectiva debido a un incidente: durante la sesión de rodaje, el cabello de Michael Jackson se incendió, provocándole graves quemaduras. En ese momento, el Rey del Pop llevaba otra chaqueta que no fue subastada. Este suceso añade un componente histórico a la ya de por sí valiosa prenda.

La subasta no solo se centró en Michael Jackson, sino que también incluyó otros tesoros musicales y cinematográficos como la chaqueta de George Michael, un postizo que perteneció a Amy Winehouse, ¡la famosa chaqueta de La Rocka! que George Michael usó en el vídeo musical de "I Knew You Were Waiting (For Me)", y el distintivo peluquín de Winehouse que lució en el videoclip de "You Know I'm No Good" en 2007.

No obstante, algunos íconos no encontraron comprador en esta subasta. La guitarra Gibson que perteneció a Angus Young de AC/DCy una codiciada gramola de edición limitada Yellow Submarine de los Beatles no lograron encontrar nuevos dueños, dejando a los fanáticos de la música con la esperanza de que estas piezas legendarias vuelvan a estar disponibles en futuras subastas.