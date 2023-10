Isabel Pantoja, “muy preocupada” por unas pruebas médicas mientras su hija Isa se casaba

Isa Pantoja y Asraf Beno celebraron su boda el pasado viernes 13 de octubre ante la presencia de parte de su familia y de otros seres queridos. Sin embargo, en lo que a la parte de la novia respecta, fueron mucho más notables las ausencias. No fueron ni su hermano Kiko Rivera ni su tío Agustín Pantoja, con los que no guarda buena relación; pero la falta más destacada fue la de su madre, Isabel Pantoja.

Mucho se ha especulado sobre las razones que han llevado a la cantante a perderse uno de los días más importantes de su hija, y ahora el periodista Antonio Rossi ha arrojado algo de luz al respecto. Según ha explicado en el programa “Vamos a ver”, la tonadillera abandonó los muros de Cantora el pasado 8 de octubre, para dirigirse en su vehículo y sola -sin la compañía de su fiel hermano Agustín- hasta Córdoba, donde tenía que atender unas citas médicas muy importantes que estaban fechadas con mucho tiempo de antelación.

Al parecer, Isabel Pantoja no dio explicaciones a nadie de hacia dónde se dirigía porque, en palabras de Rossi, “quería pasar esta historia sola, pero hasta donde yo sé, Isabel está bien”. De hecho, llevaría sin coger el teléfono a su sobrina Anabel, la única con la que mantiene algo de contacto, cerca de un mes.

Isabel Pantoja y su hija, Isa Pantoja Mediaset

La tonadillera pasó una semana en Córdoba, acompañada de una amiga desconocida, a la espera de que le dieran los resultados de las pruebas médicas que la tenían “muy preocupada” y que nada tienen que ver con la infección ocular que sufrió hace algunos meses. No fue hasta el sábado, cuando su hija y Asraf Beno ya habían celebrado la boda, cuando la artista regresó a Cantora.

Precisamente, María del Monte acaba de pronunciarse sobre su ausencia en la boda de Isa Pantoja. La joven confesó que no la invitó por las diferencias que tiene con su madre, con la esperanza de que Pantoja finalmente apareciera por sorpresa, aunque finalmente no fue así.

Lejos de mostrarse molesta, del Monte es comprensiva con Isa Pantoja y asegura que entre las personas “que nos queremos no hay nunca distancia de por medio”, dejando claro que “a mí no me tiene que parecer nada de lo que haga nadie, no soy quien para opinar de cómo actúa cada persona”.