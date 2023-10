Desvelamos lo que no se vio de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: de la unión de las familias a la expulsión de Aneth

Isa Pantoja y Asraf Beno se decantaron por una fecha muy temida por los más supersticiosos para celebrar su boda: el pasado viernes 13 de octubre. Sin embargo, y a pesar de las notables ausencias familiares por parte de la novia, el balance es positivo y los invitados al enlace no tienen más que buenas palabras para recordar la fiesta. “Ha sido una boda muy bonita, muy feliz, todo fue muy bien, sobre lo previsto, y todo el mundo salió muy contento”, comienza diciendo Anuar Beno, hermano del novio.

El que fuera concursante de “Supervivientes” ha dejado claro que, a pesar de los conflictos iniciales que separaron a ambas familias, la boda se convirtió en la perfecta representación de que por fin se ha sellado la paz. “Las dos familias éramos uno, hubo un gran respeto mutuo, todo el mundo se lo pasó superbién y es lo importante”, señala Beno, destacando la “mezcla rara” de invitados que había en la boda pero que terminaron formando una perfecta simbiosis: “Veo a mi madre y, de repente, a Jorge Javier, que estuvo genial; y de repente Anabel Pantoja está hablando con mi padre. Era como los dos mundos que tenía antes separados y ahora se han unido gracias a este enlace. Era chocante de ver pero, al fin y al cabo, son cosas que ya vamos a tener que tener día a día porque ya, marido y mujer”.

Anuar, hermano de Asraf, da la cara por Isa Pantoja y deja claro que ha encontrado en ellos una nueva familia EUROPAPRESS

Sobre el estado anímico de Isa Pantoja, dolida por la ausencia de su madre en el día más importante de su vida, Anuar asegura que “se centró en que todos los invitados estuviesen bien, que toda la familia, amigos, se sintiesen cómodos”, y parece lanzar un dardo a los parientes de la novia que le dieron plantón: “El que ha querido venir ha disfrutado, el que no ha querido pues, bueno… Ahora somos su familia y la vi muy feliz, muy contenta, ilusionada de conocer a cada uno de nuestro entorno y muy sensible. Nosotros somos uno y se siente refugiada”.

Como no podía ser de otra forma, la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno estuvo marcada por la polémica expulsión de Aneth, amiga de la joven, de la que se sospechó que podría estar intentando filtrar algún detalle de la boda a los medios para lucrarse.

“Aneth es cierto que días antes había tenido unos comportamientos un tanto extraños y por lo tanto, se barajó la opción, no sé si al final se hizo o no, se barajó la opción de que no estuviese y bueno…”, comenta Anuar Beno sobre esta controversia, explicando que Aneth se negó a cumplir una de las principales normas que todos los invitados debían acatar: “Teníamos que entregar todos los móviles, ellos insistieron en que no, que tenían que hacer una campaña en la boda para lucrarse de la boda”.

Por último, el joven lanza un consejo a la amiga de la novia: “No pienses en ti y no seas egoísta. Disfruta de tu verdadera amiga si de verdad la quieres y deja eso para adelante que habrá mil proyectos”.