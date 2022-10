Este es el mapa con los libros más traducidos de cada país

La plataforma digital para el aprendizaje de idiomas Preply ha publicado un informe sobre los libros más traducidos del mundo. Preply investigó 195 países con el fin de averiguar cuál es el libro más traducido de un autor nativo del país. Para poder estimar el número de traducciones en casos donde no contaron con más datos, verificaron la disponibilidad de esos libros en diferentes idiomas en el World Cat Library (la base de datos de información sobre colecciones bibliotecarias más completa del mundo). El resultado de dicha investigación se muestra en una serie de mapas donde autores y libros figuran mostrando el número mínimo de traducciones en la que esa obra está disponible. Preply omitió textos religiosos de dudosa autoría y países donde no se halló una obra traducida a más de 5 idiomas. La literatura infantil domina las primeras posiciones del ranking, especialmente en Europa. “El Principito “de Antoine de Saint-Exupéry es el número uno, ostentando actualmente el récord Guinness por ser el autor más traducido de un mismo libro.

La obra que representa a España es “El Quijote” de Miguel de Cervantes, una de las más traducidas a nivel mundial (número 6 en el ranking). En el continente africano el género autobiográfico es el que despierta más interés en el ámbito internacional. En cuanto a Estados Unidos, el puesto número uno se lo lleva un libro de autoayuda. Se trata de “El camino a la felicidad” obra del fundador de la cienciología Ronald L.Hubbard.

En Norteamérica

La ficción es el género principal de los textos más traducidos en Norteamérica. Esto se extiende desde la novela de formación (”Ana de las tejas verdes” de Canadá de Lucy Maud Montgomery) al realismo mágico (Pedro Páramo desde México de Juan Rulfo) y el romance lleno de suspenso (”Hotel Bahamas” de Arthur Haily). Sin embargo, el libro más traducido en América del Norte y el único libro de autoayuda en el mapa mundial es de los Estados Unidos: “El camino a la felicidad” de L. Ronald Hubbard. Traducido a más de 112 idiomas, este folleto enumera 21 mandamientos morales que los lectores deben seguir. Hubbard también es el fundador de la Iglesia de la Cienciología, por lo que la distribución no solicitada de estos textos en escuelas y otros edificios públicos ha causado bastante controversia. “Pide y recibirás” presumiblemente es uno de sus principios rectores.

Mapa de Norteamérica y sus obras más traducidas FOTO: Preply

Dice el refrán, “no juzgues un libro por su portada”, pero ¿está mal juzgarlo por su título? Al mirar el mapa de América del Norte, es difícil no sentirse intrigado por algunos de los títulos brillantemente escritos. Tomemos, por ejemplo, “In the Castle of My Skin” de George Lamming (Barbados). ¿O qué tal “Breve historia de siete asesinatos” de Marlon James (Jamaica)? Si nunca ha leído estas obras, los títulos indudablemente te darán ganas de hacerlo.

En Suramérica

América del Sur es la cuna de enormes escritores. Una de las obras más celebradas es “Cien años de soledad”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Igualmente importantes para el tejido literario de América del Sur son “2666″ del chileno Roberto Bolaño y “El Aleph” del argentino Jorge Luis Borges. La única desviación de la norma de la ficción es el ensayo titulado “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano. Analiza los efectos que siglos de imperialismo, explotación y esclavitud han tenido en los latinos desde el Caribe hasta la Patagonia. No es una lectura en la playa, pero aprenderás cómo la historia le ha dado forma a estas regiones latinoamericanas.

Mapa con los países de Suramérica y sus obras más traducidas FOTO: Preply

El texto más traducido en Sudamérica proviene de Brasil: “El alquimista” de Paulo Coelho. Esta novela ha sido traducida a más de 80 idiomas en todo el mundo y describe el viaje de un joven pastor a las pirámides de Egipto. Es probable que su popularidad se deba a los mensajes que transmite. Principalmente, te mereces amor, tienes el poder de controlar tu propio destino y tus sueños son importantes. ¿Quién no querría escuchar eso en 80 idiomas diferentes?

Europa

Muchos de los libros más traducidos de Europa proceden de la literatura infantil. Ya sea “Bambi”, de Felix Salten (Austria); ”Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carrol (Inglaterra); “Las aventuras de Pinocho” de Carlo Collodi (Italia); o “Pippi Calzaslargas” de Astrid Lindgren (Suecia), este tipo de cuentos han acompañado a los niños a la hora de dormir durante más de un siglo. Sin embargo, de nuevo hay alguna sorpresa: un género literario sorpresa que hace acto de presencia en Europa proviene de un libro teórico... sobre ajedrez. Parece que “Mi sistema de Letonia: Un Tratado sobre Ajedrez” de Aron Nimzowitch ha tenido un gran impacto en el mundo de los ajedrecistas. Si bien a la mayoría de las personas les resulta difícil recordar qué pieza hace qué, parece haber suficiente amor por el juego como para justificar la traducción de este texto a más de ocho idiomas.

Mapa con los países de Europa y sus obras literarias más traducidas FOTO: Pre

Sin embargo, el libro más traducido en Europa o en cualquier otro continente (por mucho) es la novela “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry (Francia). Esta breve novela gira en torno a un joven príncipe que visita diferentes planetas e intenta navegar por temas como el amor, el compañerismo, el aislamiento y la pérdida. Se considera una historia atemporal debido a su abundancia de citas conmovedoras. Afortunadamente, estas perlas de sabiduría se han traducido a más de 382 idiomas en todo el mundo. “El ingenioso caballero Don Quijote de La Mancha”, de Miguel de Cervantes, es otra de las obras más traducidas de la historia, con más de 140 idiomas disponibles para leerla.

Aquí están los 10 libros más traducidos del ranking mundial:

1.”El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry (382+ idiomas) - Francia

2. “Las aventuras de Pinocho” de Carlo Collodi (más de 300 idiomas) - Italia

3. “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carrol (más de 175 idiomas) -

Inglaterra

4. “Cuentos de hadas” de Andersen de Hans Christian Andersen (más de 160 idiomas)

-Dinamarca

5. “Testamento” de Taras Shevchenko (más de 150 idiomas) - Ucrania

6. “El ingenioso caballero Don Quijote de La Mancha”, de Miguel de Cervantes

(140+ idiomas) - España

7. “El camino a la felicidad” de L. Ronald Hubbard (más de 112 idiomas) - EE. UU.

8. “Las aventuras de Tintin” de Georges Prosper Remi (93+ idiomas) - Bélgica

9. “La tragedia del hombre” de Imre Madách (más de 90 idiomas) - Hungría

10. “El alquimista” de Paulo Cohelo (más de 80 idiomas) - Brasil

Clasificación por continente:

1. “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry (382+ idiomas) - Europa

2. “El camino a la felicidad” de L. Ronald Hubbard (más de 112 idiomas) - América del Norte

3. “El alquimista” de Paulo Cohelo (más de 80 idiomas) - América del Sur

4. “La revolución vertical: o por qué los humanos caminan erguidos” de Ngũgĩ wa Thiong’o

(63 + idiomas) - África

5. “Autobiografía de un yogui” de Paramahansa Yogananda (más de 50 idiomas) - Asia

6. " El pájaro espino” de Colleen McCullough (más de 20 idiomas) - Oceanía