La escritora surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024

El Premio Nobel de Literatura 2024 ha recaído en la escritora surcoreana Han Kang. La Academia Sueca así lo ha hecho público este jueves en la tradicional ceremonia celebrada en Estocolmo, destacando "su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana". El prestigioso galardón otorga anualmente al ganador una medalla, un diploma y un premio económico cuyo importe ha variado a lo largo de los años. Ahora, esta autora se une a una lista que en las que figuran Jon Fosse, quien se alzó con el Nobel en 2023, Annie Ernaux, en 2022, Abdulrazak Gurnah, en 2021, o Louise Glück, en 2020.

Nacida en 1970 en la ciudad surcoreana de Gwangju, antes de mudarse a Seúl con su familia a los nueve años, Kang proviene de un entorno literario, ya que su padre es un reputado novelista. Además de cultivar la escritura, la autora se ha dedicado al arte y a la música, lo que se refleja asimismo en toda su producción literaria. Kang comenzó su carrera en 1993 con la publicación de varios poemas en la revista surcoreana "Literatura y sociedad". Su debut en prosa se produjo en 1995 con la colección de cuentos "El amor de Yeosu", seguida después por novelas o cuentos.

Su mayor éxito internacional vino de la mano de la novela "The Vegetarian". Escrita en tres partes, la obra relata "las violentas consecuencias que se producen cuando su protagonista, Yeong-hye, se niega a someterse a las normas de ingesta de alimentos. Su decisión de no comer carne se enfrenta a diversas reacciones completamente diferentes", resumen desde la Academia.

En los próximos meses, Kang publicará en español la obra "Decir adiós es imposible" ("We do not part"), una nueva novela en la que nos lleva en un viaje desde la Corea del Sur contemporánea a su dolorosa historia. Un himno a la amistad, un elogio a la imaginación y, sobre todo, una poderosa acusación contra el olvido. La trama arranca una mañana de diciembre, cuando Kyungha es llamada a la cabecera del hospital de su amiga Inseon. Transportada en avión a Seúl para una operación después de un accidente cortando leña, Inseon está postrada en cama y le ruega a Kyungha que tome el primer avión a su casa en la isla de Jeju para alimentar a su pájaro mascota, que morirá rápidamente a menos que reciba comida. Desafortunadamente, cuando Kyungha llega, una tormenta de nieve golpea. Perdida en un mundo de nieve, comienza a preguntarse si llegará a tiempo para salvar al pájaro, o incluso sobrevivir al terrible frío que la envuelve a cada paso. Pero aún no sospecha la oscuridad que la espera en la casa de su amiga. Allí, la historia de la familia de Inseon, enterrada durante mucho tiempo, sale a la luz, en sueños y recuerdos transmitidos de madre a hija, y en un archivo cuidadosamente reunido, que documenta la terrible masacre que setenta años antes vio a 30.000 civiles asesinados en Jeju.

Hasta la fecha, se han entregado 116 premios Nobel en esta categoría y once de ellos han ido a parar a manos de escritores en lengua española. De este más de centenar de premios, únicamente 17 han sido para mujeres. Ruyard Kipling es el ganador más joven de este premio (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años). Entre los recientes ganadores del Premio Nobel de Literatura también se encuentran Olga Tokarczuk y Peter Handke (edición conjunta, tras no concederse en 2018), Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Transtrmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).