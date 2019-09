Litus se ha suicidado. Pero eso no es lo más importante. De hecho, nunca vemos la cara de Litus en el nuevo filme de Dani de la Orden. “No trata del suicidio, sino del hecho de decir “adiós”. No interesa saber por qué se fue Litus, sino el modo en que sus amigos gestionan la pérdida”.

Sus amigos son un grupo de treintañeros, interpretados por jóvenes valores de nuestro cine (Belén Cuesta, Álex García, Adrián Lastra, Quim Gutiérrez...), que se reúnen al cabo de unos meses para leer unas cartas que dejó al morir Litus. El reencuentro dispara las tensiones y secretos entre estos compañeros en los que se cruzan amores, recelos, envidias.

Hace seis años, Dani de la Orden sintió la necesidad de trasladar a la pantalla la obra de teatro de Marta Buchaca. “Todas mis películas son personales, pero está me venía de cerca. Es un tema, unos personajes y una situación con la que me sentía identificado. Esos amigos, de 30 años, con carencias emocionales, novias que vienen y vuelven... Es algo cercano a mi día a día”.

No obstante, De la Orden no cree que la cinta sea “generacional”, para empezar por el “pisaco”, bromea, en el que vive el anfitrión del grupo. “Lo que sí es un retrato emocional; se habla de esa clara tendencia a no contarnos las cosas. No sabemos gestionar las emociones, y eso se ve en la manera en que cada uno gestiona el duelo por la muerte de Litus”.

La cinta, que el director considera una “dramedia” con importantes dosis de humor, ya que “la vida es así, incluso en los momentos de lágrimas y piel de gallina hay por ahí un moco colgando”, se presentó en el pasado Festival de Málaga.