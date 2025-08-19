Directo
Incendios en España, en directo hoy: focos activos y evacuados en Castilla y León, Galicia y Extremadura
Más de 30.000 personas han sido evacuadas por los incendios desde el 12 de agosto. Hay cuatro víctimas mortales
Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han provocado el desalojo de miles de personas. Según datos del Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional han evacuado a 31.130 personas. Además, se ha detenido a 31 personas y se investiga a otros 92 por su presunta participación en el origen de los distintos incendios que arrasan parte del país. Jarilla (Cáceres) se mantiene como el foco más crítico. Allí se desplazará este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también visitará Molezuelas de la Carballeda (Zamora), otra de las zonas más afectadas.
Incendios en España, en directo hoy: focos activos y evacuados en Castilla y León, Ourense y Jarilla
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido, al menos hasta el mediodía
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, 19 de agosto, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio.
"La situación de los incendios en Ourense impide que este martes 19/08 se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, hasta el mediodía", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X'.
Huelga en el aire: pilotos mantienen sus paros pese a los incendios
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja a contrarreloj para proporcionar los medios para extinguir la oleada de incendios que asolan España pero también para que las llamas acaben antes de la convocatoria de una huelga de pilotos. Los primeros paros ya se produjeron a principios de verano pero están previstos nuevas protestas a partir del 1 de septiembre. El área de Sara Aagesen ahora señala que en septiembre todo el personal tiene que estar activo para los "servicios mínimos".
Puedes leer toda la información pinchando aquí.
Ocho comunidades en alerta este martes por calor, lluvias, tormentas, viento y rissagas
Ocho comunidades están hoy bajo alerta por inclemencias del tiempo, cuatro de ellas en nivel naranja con riesgo importante y el resto en amarillo (riesgo para ciertas actividades), por calor, lluvias y/o tormentas, además de viento y rissagas en el caso de los archipiélagos.
Los avisos afectan especialmente a la franja oriental peninsular, aunque también a los archipiélagos y asimismo a Málaga en el área occidental de Andalucía.
En concreto se encuentran en nivel meteorológico naranja, además de Andalucía por calor y viento,, las regiones de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, que lo están por lluvias y tormentas, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.
Reabierta la autovía A-52 en Ourense
El PP se niega a ceder la competencia: no se fía de Marlaska
El PP y las comunidades autónomas en que gobierna no se fían del mando del Gobierno en la lucha contra los incendios que asolan con violencia gran parte de la geografía española. Fue, primero, ayer, el Gobierno castellano y leonés de Alfonso Fernández Mañueco el que confirmó que desecha la posibilidad de declarar el nivel de Emergencia 3.
Solo un día después de que el ministro del Interior visitase su región, junto al presidente. ¿La razón? Solo se traduciría –dice– en que la batuta de dirección de los operativos pasaría a estar en manos del ministro Fernando Grande-Marlaska, del que no se fían a la hora de obtener «más medios» para la extinción del fuego.
Puedes leer el artículo completo aquí.
Galicia: como si 87.000 campos de fútbol fueran arrasados
Son como heridas abiertas en el corazón verde de Galicia. Laderas ennegrecidas, pueblos a oscuras, trenes detenidos y un horizonte cubierto por un velo de humo que recuerda, a cada instante, que la Comunidad atraviesa una de las peores olas de incendios de su historia. Una tan grande que ha devorado, ya, más de 62.000 hectáreas, lo que equivale a más de 87.000 campos de fútbol calcinados.
Puedes leer la información completa aquí.
Dieciocho efectivos trabajan toda la madrugada en el incendio de Colmenar Viejo (Madrid)
Dieciocho efectivos, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas y agentes forestales, han trabajado toda la madrugada en el incendio declarado en la tarde de ayer lunes en Colmenar Viejo (Madrid).
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las llamas obligaron a desalojar de forma preventiva varias casas y núcleos diseminados en el camino del fuego por precaución.
El incendio se originó sobre las 17.30 horas en un zona cercana al vertedero de la localidad y se declaró la situación operativa 1 del Plan contra incendios Infoma.
Sánchez visitará este martes zonas afectadas por los incendios en Extremadura y Zamora
Ayuda internacional procedente de Alemania y Eslovaquia se suma a las labores de extinción del "megaincendio" de Jarilla, en Cáceres, donde está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conozca sobre el terreno las labores de extinción del fuego, lo que también hará posteriormente en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).
Lucha sin cuartel contra los incendios
España prosigue su lucha sin cuartel contra los incendios forestales, mientras se multiplica la ayuda internacional para frenar el fuego que ha arrasado, según Copernicus, más de 350.000 hectáreas este 2025.
✕
Accede a tu cuenta para comentar