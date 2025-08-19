¿A qué hora se juega el Real Madrid - Osasuna hoy? Horario y dónde ver online TV

El Santiago Bernabéu será el escenario esta noche de uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26. El Real Madrid recibe a Osasuna en un duelo que marcará el arranque oficial en liga de la era Xabi Alonso en el banquillo blanco.

El encuentro llega precedido de cierta polémica, ya que el club merengue solicitó el aplazamiento tras caer eliminado en semifinales del Mundial de Clubes frente al PSG el pasado 9 de julio. Pese a contar con el respaldo de AFE, RFEF y el propio Osasuna, LaLiga rechazó la petición, aunque finalmente el partido se retrasó hasta este martes 19.

El técnico tolosarra afronta su debut oficial en el coliseo blanco con bajas sensibles: Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y el joven Endrick no estarán disponibles por lesión. En cambio, Fede Valverde regresa tras superar una sobrecarga muscular. Asimismo, hay que sumar la baja de Antonio Rüdiger por sanción.

El once inicial de Alonso podría parecerse mucho al que presentó en la última prueba de pretemporada en Innsbruck, donde debutaron Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que ahora tendrán la oportunidad de estrenarse ante la afición madridista. La incógnita principal pasa por el rol del argentino Franco Mastantuono, cuya participación se decidirá a última hora.

Por su parte, el Osasuna de Alessio Lisci llega con la plantilla prácticamente al completo. El único ausente es Iker Benito, aún en recuperación de una lesión ligamentosa en el tobillo. Los rojillos, novenos la pasada campaña, quieren empezar sorprendiendo en un escenario de máxima exigencia.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Osasuna

El partido entre Real Madrid y Osasuna, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se disputará este martes 19 de agosto a las 21:00 horas.

La retransmisión en directo correrá a cargo de DAZN, a través de sus canales DAZN LaLiga (M55, O113) y DAZN LaLiga 2 (M58, O114), disponibles tanto en televisión como en su servicio online para abonados.