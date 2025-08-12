Maluma interrumpe su concierto en México para reñir a una madre con un bebé: "Es una irresponsabilidad"

El cantante y compositor colombiano Maluma, que se encuentra en plena gira, ha interrumpido un concierto en Ciudad de México para llamar la atención a una espectadora que había asistido con su hijo pequeño. El artista hizo hincapié en la irresponsabilidad que le parecía exponer a un bebé a ruidos tan fuertes y recomendó a la madre que al menos la próxima vez le protegiese los oídos. "¿Cuánto tiene, un año?", ha preguntado Maluma tras detener la actuación y refiriéndose al niño, tal y como puede verse en un vídeo que ya circula por redes sociales.

"Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo...? Ese bebé no sabe ni qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos, o algo", ha increpado, mientras una gran parte del público aplaudía su intervención. Aunque el artista ha enfatizado que lo decía con "todo el cariño y respeto", sí ha afeado a la mujer el "acto de irresponsabilidad", apuntado que lo estaba "meneando así como si fuera un juguete".

"Ese niño no quiere estar ahí", ha añadido el cantante para después apuntar que desde su posición de padre, nunca habría llevado a su hijo Paris a un concierto a esa edad. "Así que para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?", ha acabado diciendo. El concierto en Ciudad de México forma parte de la gira en que se halla inmerso Maluma, '+Pretty +Dirty World Tour', que comenzó el 15 de marzo en Barcelona, España y terminará el próximo 16 de agosto en Guadalajara, México.

Cabe recordar que Maluma no es el único artista que recientemente ha parado un concierto para llamar la atención sobre un comportamiento inadecuado entre el público ya que este mismo verano, Bunbury se interrumpía en Quito para cargar contra un espectador que había estado usando el móvil. "Ustedes perdonarán, pero es que este caballero lleva todo el puto concierto con la puta cámara grabando todo el puto concierto", expresó el artista.