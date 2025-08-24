Muere el arquitecto Manuel Gausa, fundador de Actar Architecture

El arquitecto Manuel Gausa, fundador de Actar Architecture y director de la Escuela de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Génova (Italia), ha fallecido a los 66 años. El Colegio de Arquitectos de Cataluña ha lamentado a través de sus redes sociales su deceso y ha recordado que a lo largo de su trayectoria fue autor de proyectos galardonados internacionalmente, además de ser vicepresidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat y exdirector de la revista "Quaderns d'arquitectura i urbanisme", entre 1991 y 2000.

Nacido en Barcelona el 14 de marzo de 1959, acabó sus estudios de arquitectura en el año 1983 y en 1994 fue socio fundador de Actar Arquitectura y Actar Proyectos Editoriales. En equipo realizó varios proyectos de edificación y propuestas para "nuevas áreas de ordenación territorial", con trabajos galardonados en el ámbito nacional e internacional.

En 1995 empezó como profesor asociado de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, un trabajo que concluyó en el año 2000. Fue co-comisario del Pabellón de España en la II Bienal de Arquitectura de Rotterdam 2008 y desde ese año ejercía como Profesor Titular de Proyectos y Composición en la Universidad de Génova, donde también era director de la Escuela de Doctorado en Arquitectura y Diseño.

Había escrito varios libros como "Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas", "Barcelona: guía de arquitectura moderna" y junto a Jaime Salazar firmó "Singular Housing".

A lo largo de su vida publicó artículos en revistas nacionales e internacionales y participó en coloquios y seminarios sobre temas de arquitectura contemporánea y estrategia urbana y territorial.