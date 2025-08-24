El Frankenstein de Guillermo del Toro deja las plataformas a un lado y se estrenará en cines

Antes de aparecer en el catálogo de muchas casas alrededor del mundo, la película pasará por su hábitat natural. La película "Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro se estrenará en cines antes de aterrizar en Netflix. En un inicio, iba a lanzarse directamente en "streaming" el próximo 7 de noviembre, algo que los expertos achacaban a varios motivos, entre ellos el riesgo que conlleva una adaptación de esta talla en la taquilla, así como la caída del último filme de Del Toro en estos términos, "Nightmare Alley" (2021).

No obstante, la cinta da un paso hacia adelante y pasará por la gran pantalla antes de acabar en la citada plataforma. Basada en la célebre novela de Mary Shelley, la cinta competirá por el León de Oro en el próximo festival de Venecia, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del año. Pero será antes cuando la película llegue a los cines: el 17 de octubre.

El tráiler cautivó a los fans, en un primer lugar por su impresionante reparto, compuesto por Oscar Isaac como el Doctor Pretorius, así como Jacob Elordi dará vida a Frankenstein. El intérprete, que saltó a la fama gracias a su papel en la serie "Euphoria", de HBO, ha sido Elvis Presley en "Priscilla" (2023), dirigida por Sofia Coppola, así como ha protagonizado "Saltburn" (2023), de Emerald Fennell. En pocos años, ha figurado en el elenco de grandes cintas, y este año irá a por la siguiente, esta vez de la mano de Guillermo del Toro.

Junto a ellos, completarán el reparto Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery, con la participación de Charles Dance y Christoph Waltz, según indica Netflix en un comunicado.