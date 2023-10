Muere Carla Bley, compositora y maestra del free jazz

La artista estadounidense Carla Bley, compositora y maestra del free jazz, ha fallecido a los 87 años por las complicaciones derivadas de un tumor cerebral, según informó este martes su pareja, el bajista Steve Swallow, al diario "The New York Times". La californiana, cinco veces nominada al Grammy, falleció en su casa de Willow, una aldea en el norte del estado de Nueva York. Compositora, arreglista y pianista, contaba con una prolífica y polifacética carrera de seis décadas con canciones que forman parte de la historia del jazz como "Ida Lupino" o "Lawns". Grabó más de dos docenas de álbumes entre 1966 y 2019.

Nacida en California en 1936, Bley llegó a la música en gran parte gracias a su padre, Emil Carl Borg, organista de la iglesia, director de coro y profesor de piano. Conoció el jazz por primera vez a los 12 años y a los 17 cruzó el país haciendo autostop hasta llegar a la ciudad de Nueva York, epicentro de la escena del jazz. Allí conoció al pianista de jazz Paul Bley, quien la animó a componer, y quien acabó siendo su primer marido.

Durante su matrimonio, la pareja realizó giras juntas y Carla Bley compuso todas las canciones del álbum "Barrage" de Paul Bley de 1964. Activista de los músicos independientes, cofundando el grupo The Jazz Composer's Orchestra (JCO) en 1965 y el distribuidor sin fines de lucro New Music Distribution Service en 1972, ambos con su segundo marido, el trompetista Mike Mantler.

A lo largo de su carrera, Bley lanzó álbumes en solitario y en colaboración con otros artistas. Tres de ellos llegaron al top 20 en la lista de álbumes de jazz de Billboard: "Carla's Christmas Carol"s (en colaboración con Andy Sheppard y The Partyka Brass Quintet), "Andando El Tiempo" (en colaboración con Sheppard y Steve Swallow) y "Trios" (con Sheppard y Swallow). Sus dos álbumes en solitario más conocidos fueron "Heavy Heart" y "The Very Big Carla Bley Band", que alcanzaron los puestos 27 y 25 en el Billboard Traditional.

Bley lanzó su último álbum, un proyecto colaborativo con Sheppard y Swallow titulado "Life Goes On", en 2020. A lo largo de su vida recibió numerosos premios como la Beca Guggenheim 1972 de composición musical o el premio NEA Jazz Masters en 2015.