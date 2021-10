Cultura

Fueron iconos de la juventud de aquellos tiempos y sus primeros álbumes conectaron con una sensibilidad glamurosa y elegante como ninguna. Eran tiempos grises en la ciudad de Birmingham de la que procedían y su música aunaba una estética sonora a la casi igual de importante de la apariencia física. Duran Duran fueron el epítome de “nuevos románticos”, pero después cayeron en la frivolidad y la apariencia hueca. Después de conquistar el mundo, la banda se dividió y volvieron a reunirse y a entrar en decadencia de nuevo. En los últimos años, la nostalgia que todo lo puede les ha devuelto un lugar en el que demostrar que, sin los cardados y los Armanis, también pueden hacer música. Publican ahora “Future Past”, para el que han sumado nombres legendarios como Graham Coxon o Giorgio Moroder, además de las voces jóvenes de Tove Lo y Erol Alkan. “La palabra leyenda se usa mucho estos días, pero Giorgio lo es. Él inventó la música de baile electrónica y es el arquitecto de nuestro universo”, dice el batería del grupo, Roger Taylor.

Cantan sobre el “pasado futuro en el que vivimos” y me preguntaba qué es eso.

Bueno, este es un disco muy referencial a los primeros discos de nuestro pasado y lo que queríamos era traer ese sonido y ese espíritu al futuro, que es lo que hemos hecho con la nueva producción y tecnología. Es una proyección de lo que somos hacia el futuro.

¿Cómo ve el presente de Duran Duran?

Pues es un lugar estupendo para estar en él. Hemos estado en el Austin City Limits, vamos a grandes festivales en los siguientes días. Si te digo la verdad, no me acuerdo de haber recibido tantas vibraciones positivas hacia la banda en toda nuestra historia. Y vamos a coincidir con gente con muchas ganas de libertad, de fiesta. Vamos a salir de la depresión juntos y la verdad es que estar en Duran Duran ahora mismo es un lugar maravilloso donde estar.

¿Cuáles son las razones para seguir en esto?

Es lo único que hemos hecho desde que éramos adolescentes. Y la verdad es que hemos construido algo juntos que merece la pena seguir. E irónicamente tenemos más aceptación que nunca. Nunca habíamos tocado en un festival antes, nunca habíamos recibido buenas palabras de los críticos. ¡Ahora no nos pegan palos! Es estupendo.

Por lo visto en las fotos ¿es que envejecen bien o que no envejecen?

Puede ser ambas cosas, pero hay que añadir: “solo de momento”.

Algunos críticos dijeron que serían una banda desechable hace 40 años y aquí están.

Suena increíble. Nos decían que éramos una banda de plástico, que dos años después estaríamos en un pub de Birmingham pensando lo que podríamos haber sido. Esa fue una de las primeras reseñas que leí y se me quedó marcada. Y por supuesto que no imaginábamos que duraríamos más que la mayor parte de las bandas que amábamos. Los Sex Pistols, los Beatles... duraron muy poco. Así que no sabíamos cuál era nuestra esperanza de vida. Nunca te habría creído si me dijeses cuando teníamos 19 años que íbamos a estar aquí en 2021. Habría pensado que estabas loco o drogado.

Son de Birmingham, de donde son Black Sabbath y Judas Priest. Un lugar duro para crecer. ¿Cómo fue hacerlo allí?

(Suspira) Pues era duro realmente, porque en ese momento, el país estaba arrodillado, la economía se estaba derrumbando. La gente solo podía trabajar 3 días la semana, había cortes de electricidad y teníamos velas en las casas aunque no te lo creas... Así que había esa sensación de que algo malo iba a pasar. Pero lo bueno de estar allí es que estaba en el ciclo de las giras mundiales, porque era una ciudad grande, y esa era la luz que nos salvaba. Solo había dos vías de escape: una era el fútbol y la otra la música. Y nosotros éramos bastante malos al fútbol.

Pero eligieron ser alegres, coloridos, positivos en un tiempo que era difícil.

Sí, eso es interesante. Porque había muchos grupos ya hablando de lo deprimente que era estar en el paro y ante la crisis de la seguridad social. Y nosotros decidimos optar por lo contrario: el escapismo el colorido, y no sé por qué, aunque supongo que tiene que ver con nuestros padres, que eran muy positivos a la hora de buscar cómo hacer la vida mejor, más habitable.

Cuando mira atrás, ¿qué diría que ha trascendido de los “nuevos románticos”?

Fue tan rápido que la verdad es que no sabría qué decir. Porque se superponían los tiempos, las estéticas, los mods, los punks, los rockers, los románticos... pasaban rápido y creo que el legado que queda de todo aquello es definitivamente la aceptación de ti mismo y del otro. La manera de coexistir con diferentes orígenes, razas y maneras de entender la sexualidad. Yo creo que eso en el caso de los nuevos románticos es que éramos una escena muy inclusiva, muy acogedora.

Pues ese es un tema muy de actualidad.

Desde luego. Lo que entonces decíamos es algo que se tiene que terminar de comprender hoy.

¿Cómo fue luego la separación del grupo?

Pues también fue una experiencia valiosa, un aprendizaje. Fue un periodo de mucha intensidad el éxito que acabábamos de tener y la verdad es que cuando nos separamos acabábamos de ser padres y yo volví a una vida bastante normal y puedo decir que se trató de un contraste muy agradable por comparación con lo anterior. Pero siempre sentimos que estábamos dejando un asunto sin terminar que tendríamos que retomar y cuando nos volvimos a reunir fue estupendo porque algunas cosas habían cambiado. Éramos adultos y nuestro público también y ya no vivíamos el acoso de nadie, sino que casi nos parecíamos a una banda underground.