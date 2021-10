Acapararon elogios unánimes por su folk rock en inglés de generación espontánea, un estilo que, a la vista de los éxitos en España en los últimos tiempos, no podía ser más anticomercial. Aunque suene paradójico, el estilo que hace no mucho era tildado de imperialismo cultural se había convertido en riesgo en taquilla, pero así son los ciclos de la cultura popular. Morgan sedujeron a miles de oyentes con sus dos primeros discos, “North” y “Air” haciendo lo contrario de lo que se suponía que debían hacer. Otro signo de su impertinencia es que, además, tocan muy bien y Nina de Juan canta de maravilla. Tercos a la hora de ser inconvenientes, y a pesar de las señales que sus propios fans les envían encumbrando sus temas en castellano, reinciden en la fórmula en “The River And The Stone”, que se publica el 15 de octubre. Nina de Juan contesta al teléfono al respecto.

-¿Cómo afectó la pandemia al trabajo?

-Nosotros somos un grupo que trabaja en grupo, así que hasta que no quitaron el confinamiento, no pudimos empezar a trabajar en las canciones. Cada uno iba guardando ideas hasta poder enseñarlas al resto. Por eso, cuando empezamos en común había de todo y el trabajo consistía en poner cada uno un enfoque y crear un concepto común para las canciones.

-Por tanto, no hay una idea global que sustente el disco.

-No. Llegamos a un concepto por canción, pero así en general es complicado hablar del disco. Estanos muy contentos por cómo hemos desarrollado las canciones. Hemos dicho lo que queríamos como queríamos en cada una de ellas. Hemos hablado mucho sobre qué nos decían las canciones y qué les hacía falta y qué podíamos dar, porque no siempre puedes hacerlo todo. Pero estábamos seguros de que queríamos tirarnos a la piscina y es lo que hemos hecho.

-¿Son muy duros sus debates?

-Para nada. Son muy naturales. Y la pandemia ha hecho que pudiéramos trabajar juntos. De hecho nos fuimos a vivir juntos e hicimos del salón el local de ensayo. Eso dio pie a conversaciones que iban surgiendo tanto trabajando en las canciones como cuando parábamos para cenar. Y en esas conversaciones he aprendido mucho de mí misma.

-Así que hicieron una pequeña convivencia.

-Era la única manera de dedicarle el tiempo y de no poner en riesgo a nadie más. Pusimos nosotros nuestras restricciones para poder currar. La logística fue diferente y condicionó el resultado, pero el método siempre es el mismo. Nosotros ni vetamos nada ni provocamos o forzamos nada. Si llega una locura, se trabaja y se desarrolla para no llegar al extremo.

-¿Paralizan tanto los elogios como las críticas?

-A mí totalmente, porque no estás acostumbrado a oír esas cosas, y yo lo recibo con mucho agradecimiento. Lo positivo y lo negativo, si es que lo hay y es constructivo. Somos muy autocríticos y hemos recibido comentarios malos, no creas. Pero también hemos leído elogios con los que ni siquiera estamos de acuerdo (ríe). Y es que son unos piropos que... a quién no le gustan.

-Todo parece indicar que, una vez más, la canción en castellano será la más escuchada, no sé cómo se toman eso en el grupo.

-Imagino que la conexión es más instantánea y ojalá la gente reciba con cariño también la de este trabajo. Yo creo que ha sido una coincidencia en los tres discos, que no ha sido para nada provocado y circunstancialmente cada una está en el disco por una razón. No hemos forzado nada, salen así. Y si son las que más se escuchan, gracias. Bienvenido sea el cariño que reciba esa canción.

-No se lo toma como un mensaje que les esté enviando la gente que les escucha.

-Sí, hombre, claro... ciegos no estamos. Vemos las cosas y las entendemos, pero bueno, damos un concierto de casi dos horas y nunca nos ha dado la sensación de que la gente vaya solo a escuchar las canciones en español. Siempre hemos conseguido que el conjunto sea algo igualmente disfrutable. Y lo valoramos más en ese sentido. Supongo que podríamos hacer las cosas de otra manera, pero no creo que lo vayamos a hacer (ríe).

-Solo faltaría. Morgan son dueños y soberanos de su creación. Sólo lo comentaba porque la gente elige con mucha insistencia...

-Sí. Lo entendemos, porque es el idioma que entiendes desde la primera palabra y no tienes que hacer un esfuerzo para conectar con ello. Y lo agradecemos. Pero claro, te pones a trabajar y lo haces de tu manera. Y si a mí me salen 12 temas en inglés y uno en castellano... ¡qué le vamos a hacer!

-¿Qué les inspiraba del río para este disco?

-Bueno, es una metáfora que no sé bien explicar de dónde me vino. Es raro lo que pasa, pero me llegó esa imagen como una metáfora de muchas cosas, de cómo el río y la piedra no pueden estar sin el otro y de que eso se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida.

-Tienen gira propia y luego van de invitados con Fito, lo cual es un gesto de mucha humildad para un grupo que está creciendo tanto como Morgan.

-Para nosotros, cuando llegó la posibilidad y nuestros compañeros nos han hablado de él y es una maravilla. Fue una alegría. Le conocemos y es un amor de persona que te ofrece vivir una experiencia increíble. Tenemos ganas de aprender, de disfrutar con ellos, de vivir con ellos todo eso.

-Serán los recintos más grandes de su carrera.

-Vamos a flipar bastante. Y estamos agradecidos por ello.