Empoderamiento y salud mental: Miley Cyrus anuncia nuevo álbum

A nuevo año, nueva Miley Cyrus. Y no son pocas las “Mileys” que hemos visto desde que se desprendiera del todo de su peluca rubia. La hemos visto con botas de cowboy, con sombra de ojos rockera, cabalgando una bola de demolición o llevando al máximo extremo su sensualidad. Ahora, aprovecha este inicio de 2023 para presentar su nuevo yo, que parece ser el más meditado y esperado de su larga carrera: la artista estadounidense ha hecho vibrar a sus seguidores anunciando la fecha de su próximo álbum, titulado “Endless summer vacation”. Un disco que saldrá poco después de su single “Flowers”, que también acaba de anunciar y con el mismo mensaje que el que, aparentemente, aglutinará el álbum en su conjunto: yo me puedo regalar flores a mí misma, yo puedo sacarme a bailar, yo puedo sujetar mi propia mano, y yo puedo quererme más de lo que tú podrías. Miley Cyrus regresa, por tanto, con fuerza y empoderada.

Según ha publicado en sus redes sociales, “Flowers” verá la luz el próximo 13 de enero, así como “Endless summer vacation” lo hará el 10 de marzo. Una noticia que no ha pasado desapercibida, siendo ya muchos los usuarios que aseguran que el panorama musical de 2023 tendrá nombre propio, y ese será el de Miley Cyrus. Con esto, aún no se saben más detalles del disco, más que su título y su portada. En ella, aparece la artista colgando de una vara metálica sujetada por cadenas, con gafas de sol, un “body” de cuero y unos tacones de aguja. Pero, ante todo, una mirada que, aún escondida tras gafas de sol, está cargada de fuerza, y una musculatura que no hace más que pensar que Cyrus vuelve pisando fuerte.

Asimismo, en sus redes sociales también ha difundido un vídeo para dar la esperada noticia, en el que la artista ofrece el siguiente discurso: “Nos conocimos en el lúgubre neón. Más allá de las mantarrayas y las palmeras, criaturas resplandecientes brillan desde grandes alturas, ánguilas eléctricas en veneno rojo. En el cielo, pudimos ver a los jinetes a caballo, en cometas, viniendo hacia nosotros partiéndose de risa. Mi amigo Big Twitchy condujo el barco hacia la luz, surfeó la dirección norte. Bailamos hasta que no quedó nada, solo yo y Twitchy, porque eso es todo lo que conocíamos”.

El disco fue grabado en Los Ángeles, y Cyrus lo describe como “su carta de amor” a dicha ciudad, así como “un reflejo de la fuerza que ha encontrado al centrarse tanto en su bienestar físico como mental”, explica en un comunicado de Prensa. Ha sido producido por Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made-it y Tyler Johnson.