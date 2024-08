Alan Parsons saca a relucir una disputa de Paul McCartney con el resto de los Beatles

La leyenda del rock británica Alan Parsons se encuentra, a sus 75 años, de gira, estos días en Arizona, y a su paso no deja de sembrar titulares. Su trayectoria y sus colaboraciones con otras leyendas, como Pink Floyd (fue su productor) o The Beatles, han llenado su memoria de anécdotas imborrables. Parsons participó en los álbumes "Abbey Road" y "Let It Be" y fue el técnico de sonido en el icónico concierto de la azotea de la banda de Liverpool que él ha devuelto a la actualidad en una entrevista.

En una conversación con el músico Rick Beato, el artista y productor ha rememorado algunos momentos cumbre de su carrera. "En este episodio, Alan Parsons comparte reflexiones sobre su prolífica carrera, incluidos sus trabajos de ingeniería con bandas legendarias como los Beatles y Pink Floyd, así como su evolución como artista y productor con The Alan Parsons Project. Alan recuerda sus contribuciones a álbumes icónicos como 'Abbey Road' y 'The Dark Side of the Moon', que dieron forma al sonido de una generación", anunciaba Beato en su pódcast publicado en el canal oficial de YouTube.

Y Parsons asentía: "Eran The Beatles, por supuesto que fue histórico (…) Pero no, estaba disfrutando cada minuto. Y dije: Gracias. Esta es la mejor experiencia que he tenido nunca". Su relación con ellos empezó a estrecharse a raíz de su trabajo en "Abbey Road", undécimo álbum de estudio publicado por la banda británica de rock, en 1969. "Eso fue mucho más íntimo, mucho más involucrado con los chicos y conmigo mismo (...) Me cuesta imaginar que estuve allí. Sí, fue una época mágica", continúa Parsons.

Lo que le sorprendió fue la disparidad de opiniones de los miembros de The Beatles respecto a una canción. Un tema que solo era apoyado por Paul McCartney. Una pieza que se acabó incluyendo en el disco "Abbey Road" pese a que a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr no les gustaba. La canción objeto de discordia es "Maxwell's Silver Hammer", considerada por Lennon una composición para abuelas. "Recuerdo que no gustó mucho a los otros tres. Pero Paul perseveró. Creo que hizo un gran solo de Moog. De hecho, probamos un eco con retardo hacia atrás en la intro, que se archivó. No funcionó", confiesa Parsons a Rick Beato.

Lo rememora como una simpática anécdota y con orgullo por haber sido testigo de un gran momento musical: "Supongo que acabé con las dos bandas más experimentales de la historia: Beatles y Pink Floyd. Todos eran famosos por sus sonidos experimentales".

Parsons comenzó en el mundo de la música cuando era joven como guitarrista de bandas de blues, pero no fue hasta que consiguió un trabajo como ingeniero de sonido a los 19 años en los famosos Abbey Road Studios cuando despegó su carrera.

Después de la recuperación de la operación a la que se sometió Alan Parsons en julio de 2022, el productor y su equipo médico y técnico valoraron que se encontraba en condiciones idóneas para volver en 2023. Aunque no fue fácil cerrar una gira con un equipo que lleva consigo a 50 personas, el artista se embarcó en un tour internacional.

Participó en discos memorables, como los dos últimos de los Beatles ya mencionados, "Abbey Road" (1969) y "Let It Be" (1970), y después trabajó con Paul McCartney entre muchos otros artistas. Fue con "The Dark Side of the Moon" (1973) de Pink Floyd cuando dio el gran salto, lo que le llevó a trabajar como productor para John Miles, Al Stewart o Steve Harley.

En 1975 decidió lanzarse con su proyecto personal, "The Alan Parsons Project", junto a Eric Woolfson, con el que lanzó 11 álbumes de estudio.

Tras una pequeña incursión en el teatro musical en 1990, The Alan Parsons Project se dividió, comenzando así su carrera como solista, aunque no ha estado siempre solo. Comenzó con los miembros de su antiguo proyecto, y a medida que ha ido pasando el tiempo la banda ha ido cambiando y reordenando, lo que le ha llevado a grabar cinco álbumes de estudio: "Thy Anything Once" (1993), "On Air" (1996), "The Time Machine" (1999), "A Valid Path" (2004) y el más reciente "The Secret" (2019).