Angy Fernández: “Es importante aceptar lo que una tiene y sobre todo, lo que una es”

Hace más de 15 años, Angy Fernández irrumpió en el escenario de Factor X como una adolescente llena de sueños. Su voz única y su carisma conquistaron no solo a los espectadores, sino también un trocito del corazón de toda una generación gracias a su papel como Paula en la serie "Física o Química".

Durante la edición de Desalia 2024, la celebración anual de Ron Barceló en Maspalomas, Angy ha compartido sus vivencias y algunas reflexiones. "Estos días han sido muy divertidos", confesó entre risas. "No suelo salir mucho, pero cuando me invitaron, pensé, ¿por qué no?". Entre la música, la diversión y el buen ambiente, Angy ha aprovechado para desconectar y disfrutar, revelando su amor por la música y también como no, por los festivales. "Soy muy fan de ir de festivales, de hecho este año, si el trabajo y el teatro me lo permiten, tengo ganas de ir a varios”.

Su participación en el Benidorm Fest este año fue un paso significativo en su carrera. Aunque se ha tenido que enfrentar a miedos y dudas, antes y durante la experiencia, la gran acogida del público la llevó a cambiar por completo su forma de pensar. "Es importante aceptar lo que una tiene y sobre todo, lo que una es", compartió con sinceridad. "Después de tantos años en la profesión, luchando contra mis pensamientos, es vital aceptarse a uno mismo, incluso con la parte menos buena".

El mundo del entretenimiento es un terreno fértil para las críticas, una realidad que Angy conoce bien. Reflexionando sobre Eurovisión y la actuación de Nebulossa, expresó: "Al final, da igual quien nos represente, siempre va a haber críticas, tanto buenas como malas, pero Nebulossa puede sentirse muy orgullosa de haber llegado hasta ahí y haber podido vivir esa experiencia tan bonita".

Aunque no descarta regresar al Benidorm Fest en el futuro "a veces recibo algún comentario diciéndome “el año que viene te queremos a tí"" , se encuentra centrada en el teatro, donde está llevando a cabo una cautivadora función llamada "Una Terapia Integral" en el Teatro Fígaro de Madrid. "Aunque me vuelva a presentar no sabemos si voy a llegar a Eurovisión, es muy bonito volver a pasar por la experiencia, que seguro que nos invitarán y volveré a ir. Pero creo que hay mucha gente que se merece la oportunidad de estar ahí. "Ojalá algún día de repente poder ir a Eurovisión, pero hay que seguir, y yo ya he vivido la experiencia y ahora a por todo lo que venga", ha explicado.