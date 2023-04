Carlangas: "Estoy muy en contra de las élites culturales que te marcan lo que está bien"

Como él mismo dice, con cierta tristeza, Novedades Carminha fueron por delante del público, «proponiendo cosas que, sin la visceralidad necesaria, no tienen sentido. Y perdimos esa energía», explica Carlos Pereiro, Carlangas, cantante de la formación que anunció su disolución hace poco más de un año. «Pasé por una fase de tristeza profunda porque ni yo mismo me lo esperaba. Fue un ejercicio valiente y honesto pero, en lo personal, necesitaba escribir canciones para no acabar en el hoyo», cuenta el santiagués sobre lo que ha terminado convirtiéndose en su disco de debut en solitario, homónimo, que se publica mañana. Un trabajo que busca baile y suena a verbena callejera.

Carlos Pereiro, alias Carlangas, presenta "Los Dineros"

«Necesitaba reunirme con otra gente, porque, para mí, la música, si no es colectiva, no es. Igual que si no es social, no es. En este tiempo he ido conociendo artistas con los que quería trabajar. Y con ellos volé, tío», dice Carlangas de una alineación selecta: Bronquio, Ortiga, Mundo Prestigio, Vera Fauna y hasta Manu Chao se asoman por las canciones de su nuevo trabajo. En el disco, hay cumbia, rock, funk y rap. Algunas veces, todo al mismo tiempo. «Quería que fuese un ‘‘collage’’, sí... y en el directo hacemos un espectáculo de baile de caerse para atrás». Es un disco verbenero, ¿le molesta la palabra? «Al contrario. Me encanta. Mi trabajo tiene una vocación popular, de celebrar. Ahora estamos con las navajas sacadas. La izquierda contra la izquierda, la derecha contra la izquierda, y, como siempre, entre ellos. Parece que quieren que penetre eso en la sociedad y me rebelo contra esa idea. Tiene que haber espacios donde no nos pueda la ansiedad o la precariedad. Donde no tengamos que estar tensionados». La pista de baile como el mayor discurso político de unidad. «Eso es algo que ves en mi tierra. Verbenas donde se juntan 40.000 a bailar todo tipo de ritmos. Ahora la música latina se come el mundo, pero eso está en mi cultura, porque las orquestas de Galicia tocan esa música desde hace 50 años en todos los pueblos», explica Carlangas. Les falta, quizá, el prestigio que tienen otras tradiciones de masas en España: «Estoy muy en contra de las élites culturales que te marcan lo que está bien y mal. No se puede menospreciar el espectáculo que hacen, porque son el mayor evento de masas de un territorio como Galicia. Actúan 300 veces al año y llenan siempre. Eso no lo logra ni AC/DC ni nadie».

Los Chunguitos y Manu Chao

En los gustos de Carlangas siempre estuvieron presentes los artistas capaces de tomar de aquí y de allá para dar forma a su estilo. «Grupos que tienen su personalidad, pero no renuncian a que pasa a su alrededor. Como The Clash, Talking Heads, Damon Albarn o Mac DeMarco más tarde... Y por supuesto Mano Negra», enumera. lo que os lleva a una de las colaboraciones destacadas del disco: Manu Chao, que produce «Cae la noche», el corte final del trabajo. «En su día, le mandé una carta a través de un amigo. Le explicaba en ella que me gustaba la rumba funk, y que sentía una conexión por todas esas canciones que hablaban de cosas amargas o realidades duras con música de baile. Y le hablaba de Los Chunguitos o las Grecas, canciones tristes que te hacen bailar. Para mí, esa es la conexión más potente de la música». Carlangas no recibió respuesta a su misiva del autor de «Clandestino» pero, cuando Manu Chao pasó por Santiago, allá que fue su corresponsal. «Le enseñé la canción, le gustó y se implicó mucho para instrumentarla y producirla. Fue súper generoso. Conectamos. La verdad es que nos volvimos amigos de toda la vida, tomando cervezas por Santiago. Fue un regalito de la vida».