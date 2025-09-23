¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la imagen original y más icónica de David Bowie?

La imagen original del trabajo 'Aladdin Sane' de David Bowie podría convertirse en la portada de álbum más cara jamás vendida cuando se subaste con un precio estimado de 300.000 libras a partir del próximo 22 de octubre en la casa de subastas londinense Bonhams.

La famosa imagen de Bowie con un rayo en la cara podría superar el récord establecido por la portada del álbum debut de Led Zeppelin, que se vendió por 325.000 dólares en el año 2020 .

Fotografiada por Brian Duffy –uno de los integrantes del 'trío terrible' junto a David Bailey y Terence Donovan que capturaron a Londres como capital cultural en los años 60–, se ha convertido en una de las imágenes más famosas del rock y forma parte de los 35 artículos del archivo Duffy que vende Bonhams.

El lote incluye el taburete en el que se sentó Bowie para la sesión de fotos de Aladdin Sane de 1973, la cámara Hasselblad 500C original utilizada por Duffy y una hoja de contactos de la sesión, que es una de las dos únicas que existen.

La obra de arte original del interior (una imagen de cuerpo entero de Bowie como Aladdin Sane que apareció como portada central en los primeros 5.000 discos vendidos) también está en subasta con un valor estimado de entre 150.000 y 200.000 libras esterlinas.