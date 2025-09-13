David Gilmour reaviva la polémica: prefiere un regreso de Pink Floyd con IA antes que con su excompañero Roger Waters

David Gilmour, el legendario guitarrista de Pink Floyd, ha afirmado con rotundidad que ya no tiene intención de reunirse con Roger Waters en un concierto o gira tradicional. En una entrevista concedida al Corriere della Sera, Gilmour declaró: "Nunca más con Roger Waters", dejando patente que la enemistad entre ambas partes permanece sin resolver. Al mismo tiempo, sin embargo, sostuvo que aceptaría participar en una reunión virtual o recreada utilizando inteligencia artificial, si eso se hiciera bien.

Gilmour, que en breve cumplirá 80 años, también habló sobre su recién publicado álbum en solitario, Luck and Strange, que alcanzó el primer puesto en las listas británicas. Reveló que el disco, de tono melancólico, nació durante la pandemia, reflejando emociones que muchas personas vivieron en aquel aislamiento. Además, elogió la contribución de su esposa Polly Samson en la escritura de las letras y mencionó que su hija Romany participa cantando en los conciertos, destacando que la creatividad artística sigue viva para él aunque con un ritmo distinto.

Al referirse a momentos icónicos de Pink Floyd, Gilmour recordó con molestia el concierto en Venecia de 1989, acusando al Ayuntamiento de no respetar los acuerdos sobre la logística del evento: según él, 100.000 personas quedaron prácticamente abandonadas sin servicios básicos. Defendió que las críticas sobre posibles daños a monumentos por las vibraciones eran infundadas, pues él y su equipo actuaron sobre plataformas alejadas de la orilla de la laguna. También habló de colaboraciones antiguas, como la banda sonora de Zabriskie Point de Antonioni en 1970, y expresó cuánto extraña al teclista Richard Wright, describiéndolo como único y con un talento inimitable.

Respecto a Waters, Gilmour reafirmó lo dicho anteriormente: no hay vuelta atrás en una unión musical como banda. "Con Roger", dijo, "no volveré a tocar con quien apoya dictadores como Putin y Maduro", en referencias a las posturas públicas de Waters. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una experiencia con IA, evocando la idea de recrear momentos pasados de Pink Floyd.

Por último, sobre su vida personal, Gilmour confesó que se siente sereno con la edad, que disfruta de pequeños placeres como una copa de vino o una cerveza, y que ha aprendido con los años que poder, éxito y libertad, cuando se tienen demasiado jóvenes, no siempre se valoran como deberían.