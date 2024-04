El día en que Queen (y tras varios fracasos) firmó su primer contrato

La voz de Freddie Mercury: única, prodigiosa, capaz. Pero no hay Freddie sin Queen. Junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon formaban una familia y un equipo. Luchaban juntos. Se cuidaban. Se iban de juerga. Y juntos cambiaron el curso de la música. Pero no hay éxito sin esfuerzo, pues el reconocimiento mundial de Queen que todavía hoy perdura y se impulsa no solo vino ligado Freddie Mercury: lo que ha cambiado el mundo en treinta años. Fue, ante todo, por la voluntad de no tirar la toalla: superaron varios fracasos antes de alcanzar la fama.

Cuando Mercury, entonces llamado Farrokh Bulsara, conoció a May y Taylor formaron Smile, una banda. Con el tiempo se llamarían Queen, fruto de la excentricidad mezclada con ingenio del cantante, y comenzaron a frecuentar bares y garitos. Con Deacon a la batería consolidaron la imagen de un grupo rompedor, y grababan sus demos como buenamente podían. No obstante, no es fácil crecer en la música sin el apoyo de una competitiva industria, y al principio nadie quería fichar a Queen.

Pero despacito y con buena música llegó el día. Un 6 de abril de 1973 -se cumplen 51 años- cruzaron las puertas de EMI. Por fin una discográfica estaba interesada por el disco debut que grabaron en la Trident Wardour Street Studio. Y por fin firmaron su primer contrato como banda.

Hubo, por tanto, una persona que escuchó por primera vez a una banda entonces emergente: Roy Fetherstone. Fue quien escuchó la maqueta, gracias al consejo de Jack Nelson -primer mánager de la banda-, y rápidamente puso sus esperanzas y confianza en ellos. Firmaron el contrato con Mercury y compañía, les organizaron un concierto, y lanzaron "Queen", el primer disco de la banda, el 13 de julio del mismo año. La leyenda comenzaba a confeccionarse.