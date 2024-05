Drake y Kendrick Lamar, la guerra civil del rap

Después de varios años de desencuentros y algunos pellizcos públicos, dos de las mayores superestrellas del rap, Drake y Kendrick Lamar, han pasado a las armas dialécticas con toda la artillería. Ambos bardos se han intercambiado descalificaciones personales, insinuaciones y acusaciones de conducta inapropiada en canciones virales que se han convertido en la comidilla que deleita a medios especializados y aficionados. Estamos ante el choque de cornamentas de las superestrellas de la música, aunque otros lo han visto como un intento testosterónico por ajustarse la corona del rap, lo que es un signo de pérdida de relevancia. Pero qué importa: pocas artes en el hip hop son tan emocionantes como el «beef», es decir, el enfrentamiento, el duelo rimado de dos gallos a base de improperios. La revista «Billboard» lo ha calificado de «la guerra civil del rap». Solo puede quedar uno.

La historia viene de lejos, aunque no siempre ha sido disfuncional. En 2012, ambos raperos colaboraron en «Poetic Justice», el tema de Lamar y, después de aquella colaboración, éste le lanzó un par de alusiones de baja intensidad a las que Drake respondió con deportividad. «Solo son canciones», dijo. Pero el desencuentro debía estar cocinándose a fuego lento y muchos seguidores especulaban con las crípticas alusiones mutuas. El pasado año, Drake publicó junto a J. Cole «First Person Shooter», un tema en el que el rapero canadiense proclamaba la santísima trinidad del género en el mundo: él mismo, J. Cole y el propio Kendrick.

Sin embargo, hace apenas dos meses comenzó el duelo el de Los Ángeles sacó su vena más fanfarrona y se rió de la ocurrencia. «No hay Big Three, solo hay un Big Me», proclamó. Y peldaño a peldaño comenzó la escalada durante las siguientes semanas. Drake se burló de a Lamar en su tema «Push Ups», viéndole tan alzado a pesar de tener el «pie pequeño» (un 40), algo que supuestamente debía ofenderle. La respuesta llegó en «Euphoria», serie de la que Drake es productor y en la que le acusaba de ser un «degenerado» con sus acciones de «mal gusto». «Eres un maestro de la manipulación. No eres un artista de rap, eres un fraude en búsqueda de aprobación», le lanzaba. «Odio la forma en que caminas, odio la forma en la que hablas, odio la forma en la que vistes. Odio cómo no eres capaz de decir las cosas en la cara porque si voy en busca de problemas, yo sí lo hago de frente». Drake volvía a cargar su fusil en «Family Matters», donde las acusaciones subían de voltaje: recordaba las acusaciones de maltrato y agresión sobre Lamar de su ex pareja Whitney Alford: «Cuando le levantas la mano a tu chica, ¿es defensa propia porque esmás grande que tú?», le lanzaba. Solo unas horas después, Lamar contraatacaba en «Meet The Grahams», donde revelaba que Drake esconde a una hija de 11 años, le acusaba mal padre y también aireaba sus problemas con el alcohol y hasta su uso de Ozempic para adelgazar. En pleno desmelene verbal, Lamar volvía a la carga: «Di, Drake, he oído que te gustan los jóvenes. Será mejor que nunca vayas al bloque de celdas uno. ¿Chico amante certificado? Pedófilos certificados». Es la guerra.