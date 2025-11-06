El Dúo Dinámico es censurado en EEUU

Sí, han leído bien: el Dúo Dinámico ha sido censurado en Estados Unidos. ¡El Dúo Dinámico! Concretamente, hay dos de sus canciones –«Quince años tiene mi amor» y «Yo busco una muchacha como tú»– que no es posible escucharlas en Spotify dentro del territorio del país norteamiericano. Así lo ha denunciado a través de la red social X Ramón Arcusa –componente del dúo que perdió a su otra parte, Manolo de la Calva, hace apenas dos meses–, quien primero, adjuntando un pantallazo de las canciones bloqueadas en la plataforma de música en streaming, escribió, bajo el enunciado de «Locura woke», que «Es Spotify han prohibido (censurado) dos canciones nuestras, del Dúo Dinámico, creadas en los años ‘60, (...) Dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga de inútiles que ven mal en lo ajeno y aplauden sus propias miserias.»

Al poco tiempo, el propio Arcusa, advertido por otros usuarios de la red social de Elon Musk, actualizó o matizó sus palabras añadiendo otro «tuit» donde especificaba que «al parecer esa censura está solo en Spotify de EEUU, desde donde he hecho el pantallazo. En España todavía no se han atrevido a hacerlo y todo está bien: esas canciones se escuchan perfectamente. Sin embargo, el problema de fondo es el mismo.»

Y hete ahí el quid de la cuestión: «el problema de fondo». ¿Cuál es ese problema de fondo? Pues el borrado o cancelación de toda creación artística que, aunque sea en el sensibilísimo olfato censor, pueda tener un cierto aroma a estupro. Ya sabemos, por ejemplo, que una campaña pidió retirar la pintura «Teresa soñando», de Balthus, del Museo Metropolitano de Nueva York. O toda la escandalera que ha suscitado 60 ó 70 años después de su publicación la novela «Lolita» de Vladímir Nabokov. Ahora les ha tocado a Ramón y a Manolo –que en paz descanse–, a ese Dúo Dinámico que, como bien dice Pedro Narváez, es un grupo blanco nuclear.

¿Cuál es acaso el verso más controvertido de «Quince años tiene mi amor»? ¿El que da título a la canción? ¿o este par de ellos que dicen «Si le doy la mano ella la acaricia. / Si le doy un beso ya sabré lo que es soñar?» ¿Y de «Yo busco una muchacha como tú», qué es lo potencialmente censurable? Como no sea el verso que dice «que quiera compartir mi vida hasta morir»... Porque el «Vámono, yeh» cabe dudarlo.

«Lo que se cuenta en una canción o en una novela no tiene por qué haberla vivido el autor. Arreglaos estaríamos. ‘‘Quince años tiene mi amor’’ es una canción que hicimos como homenaje a la mujer en la flor de la vida, a nuestras fans concretamente, y sin ninguna malicia. Y sí, teníamos entonces 21 años, pero con mentalidad, en aquel tiempo, de 16 años o menos, porque no sabíamos nada de nada ni de ligar ni de sexo. Eran amores platónicos, como seguramente los de muchos de vuestros padres o abuelos», ha expuesto a posteriori Arcusa en X.

En definitiva, en este bucle absurdo sólo cabe rezar para que la censura puritana no se entere que el Dúo Dinámico tiene una canción titulada «Lolita Twist»...