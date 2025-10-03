La fiebre de los TinyTAN llega a España con McDonald's: hasta cuándo están disponible estos muñecos de BTS y por qué son tan populares

Está pasando desapercibido, pero en redes sociales empieza a ser todo un fenómeno viral. La llegada de los juguetes TinyTAN que la banda surcoreana BTS comercializa desde hace cinco años, han llegado a España. Lo han hecho de la mano de McDonald's: gracias a una promoción internacional de la cadena de comida rápida. Desde finales de septiembre, los muñecos están disponibles en el país acompañando los menús Happy Meal.

Pero, ¿qué tienen de especial estos muñecos? Los TinyTAN son unos muñecos estilo chibi (cuerpos pequeños, cabezas grandes) que representan a los siete integrantes de la popularísima banda de K-pop BTS. El buque insignia de este género cada vez más internacional cuentan con fans acérrimos en todo el planeta, y España en ese sentido no es la excepción.

Hasta cuándo estarán disponibles los TinyTAN de BTS en McDonald's

Los juguetes de TinyTAN y BTS están disponibles en los menús Happy Meal de McDonald's desde el pasado 26 de septiembre, y en la página web oficial de la cadena se especifica que la promoción seguirá vigente hasta el próximo 26 de octubre. Los seguidores (en su mayoría, las seguidoras) de la banda tienen hasta esa fecha para coleccionar las siete figuras.

Por supuesto, ya se están organizando para conseguirlo. A través de las redes sociales, los clientes de la cadena están compartiendo en qué restaurantes ofrecen uno u otro muñeco de la serie Retro, que es el nombre que recibe esta edición de juguetes. Algunas incluso están quedando u organizándose para intercambiar los posibles muñecos repetidos.

Qué muñecos TinyTAN de BTS están disponibles en España

En realidad, McDonald's España está ofreciendo con sus menús Happy Meal los juguetes de la serie Retro, a pesar de que a nivel internacional otros restaurantes de otros mercados del mundo están ofreciendo los muñecos de la edición Encore. Estos últimos tienen la novedad de que sus ropas cuentan con motivos de la cadena de comida rápida.

La edición Retro que ha llegado a España en realidad ya se distribuyó en hasta 50 países en el año 2021. Fue entonces cuando McDonald's anunció otra promoción global en la que se ofrecían estos juguetes con los Happy Meals. Llegaron a EE UU, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Israel, Ucrania, Taiwán, Hong Kong, India, México o Marruecos, entre otros. No llegó a ningún país europeo.

Por esta razón, entre el 26 de septiembre y el 26 de octubre de 2025 es la única ocasión en la que las seguidoras de BTS podrán hacerse con estos muñecos en España, aunque no la única. Sin embargo, los perfiles más grandes en redes sociales del fandom (los seguidores) de BTS en España aseguran que pronto podría llegar la nueva colección Encore, que está en marcha ahora en muchos países.

Plataformas de segunda mano se llenan de TinyTAN

Plataformas de comercio electrónico y de segunda mano muy conocidas están notando esta fiebre por los TinyTAN de los integrantes de BTS. El afán por coleccionar las figuras de Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin o J-Hope está haciendo que el mercado secundario crezca hasta el punto de ver estas figuras con precios que oscilan desde los cuatro hasta los quince euros, muy por encima de lo que cuesta un menú Happy Meal.

TinyTAN BTS McDonald's Wallapop

También ha proliferado la aparición de diseños impresos en 3D de pequeñas estanterías en las que colocar las figuras. Las integrantes españolas de la ARMY de BTS, como se conoce a sus seguidores más acérrimos, están de enhorabuena: tienen todavía buena parte de octubre para hacerse con sus figuras de BTS.