Guerra entre raperos: continúa la polémica entre Fernando Costa y Ayax

"Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado". Esta frase se incluye en "Te avisé", canción que el rapero Fernando Costa lanzó este lunes 24 de noviembre, y que dirige a Ayax, componente del dúo Ayax y Prok. En el tema, Costa le acusa de violencia de género, manipulación emocional o abuso de drogas, unas afirmaciones que mantienen viva la polémica entre unos raperos que, durante años, mantuvieron una relación estrecha. Es una respuesta a "Justicia poética", tema que Ayax publicó el pasado viernes 21, y en el que cantaba "amor falso, amor de estraperlo. Catorce años, nunca llegué a conocerlo. Hermanito, toca madera. Eres Fernandito, malaramera".

Fue en noviembre de 2024 cuando se desató la polémica alrededor de Ayax y Prok: un usuario de Instagram, @DenunciaGranada, comenzó a recoger testimonios de mujeres que habrían sido agredidas por ambos hermanos gemelos. Ayax y Adrián Pedrosa Hidalgo, conocido artísticamente como Prok, eran acusados de abusos sexuales, así como de maltrato físico y psicológico, por parte de más de 60 mujeres, que hicieron circular sus testimonios por las redes sociales. Esto provocó la cancelación de los conciertos del dúo, como uno que tenían previsto en el Movistar Arena de Madrid, rompiendo la empresa organizadora lazos con ellos tras lo ocurrido.

Ante esto, Costa reaccionó. En una entrevista aseguraba a "El Plural" que, "si es verdad todo lo que dicen, que la justicia actúe cuanto antes". Así terminó de romperse su relación con Ayax, quien le respondió a través de sus redes: "Recuerda hermanito que sin mí no serías nadie. Tu hijo es mi nieto porque yo soy tu padre". "Deja de haber paz en el momento en el que mencionas a mi hijo", respondió Costa. A lo largo de los últimos meses, los mensajes han continuado cruzándose entre ambos, llegando Ayax a tildar a Costa de deslealtad, y publicando que "ayer te pagué la gira para que tú hoy me vendas. Arrieros somos, nos veremos en la senda".

Ahora, con "Te avisé", Costa vuelve a asegurar que conocía "esa realidad", y que decidió exponerla dejando atrás la amistad con Ayax, denunciando cómo el granadino habría presionado a ex parejas para abortar, entre otras acusaciones. Ante esto, el acusado ha advertido que tiene "muchas libretas por rellenar", lo que augura que la guerra entre los raperos, unida a la batalla moral y pública que se desató desde que comenzaron a circular los testimonios, no ha terminado.