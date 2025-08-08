Guitarricadelafuente conquista Marbella en su debut en Starlite Occident

Anoche, el Auditorio de Starlite Occident fue testigo de un estreno que dejó huella. Guitarricadelafuente, nombre artístico de Álvaro Lafuente, pisó por primera vez este escenario con un espectáculo que atrapó desde el primer acorde y que confirmó por qué es una de las voces más personales de la música española actual. Su concierto que combinó fuerza, delicadeza y una propuesta muy personal.

Guitarricadelafuente en Starlite Occident Marbella Starlite Occident

El artista, que ha construido su carrera explorando los límites del folclore, presentó en Marbella su segundo álbum, Spanish Leather, un trabajo en el que deseo, identidad y contradicción conviven en equilibrio. Desde el primer acorde de “Full Time Papi”, quedó claro que no se guardaría nada. El setlist fue un viaje entre sus nuevos temas y canciones ya icónicas, como “BABIECA!” o la celebrada “Guantanamera”, inspirada en su infancia en Cuevas de Cañart. Incluso sorprendió con un remix de “Port Pelegrí” que encendió al público.

Guitarricadelafuente en Starlite Occident Marbella Starlite Occident

Sin discursos largos, Álvaro dejó que su música, su cuerpo y su escenografía hablaran por él, convirtiendo la noche en un ritual contemporáneo que osciló entre la fiesta y la catarsis.

Guitarricadelafuente en Starlite Occidental Marbella Starlite Occidental

Entre los asistentes se encontraban rostros conocidos como Victoria Federica, Willy Bárcenas, Loreto Sesma, Paula Ordovás y Antonio Díaz, más conocido como el Mago Pop. La velada continuó en el escenario Sessions con el debut de Hermanos Martínez. Álvaro, Borja y Jaime presentaron Súbete el Volumen con una energía contagiosa, regalando momentos coreables con temas como “Canalla”, “Vals” o “Para qué me escribes”. Su cercanía y sentido del humor confirmaron que su mayor fuerza está en el directo.

Marbella vivió así una noche de música auténtica, donde tradición y modernidad se dieron la mano bajo las estrellas del festival.