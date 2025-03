Judeline: «Es una chorrada decir que no escuchas reguetón porque es machista»

Nació Judeline –nombre artístico de Lara Fernández Castrelo– en Jerez de la Frontera hace 22 años y se crio en Los Caños de Meca (Cádiz), pero al verla te dices que bien podría provenir del Nueva York de los años 70 o incluso de Saturno, y no habría que descartarlo. El pasado enero recibió el galardón del público en los premios Music Moves Europe (MME) de la Unión Europea para artistas emergentes, es decir, el de mejor artista emergente de Europa, una pasada. Nada hay más reconfortante para un creador que ser reconocido por la gente, no por la industria ni la crítica: «Fíjate que yo siempre me había considerado una artista más recetada dentro de la industria pero no tan conocida fuera –señala–, y ahora eso está empezando a cambiar. Me sentí superbién con ese premio, no me lo esperaba para nada. Y el llegar a tanta gente es algo loco, la verdad, porque no te das cuenta». Que el interés que despierta va en aumento es un hecho: a pesar de la buenísima disposición de su equipo, conseguir charlar con ella me ha llevado más de un mes, 40 días para ser exactos, pues su agenda echa humo. ¿Qué tal lleva el haber pasado de ser una persona anónima a alguien reconocible, y reconocido, y no disponer apenas de tiempo? «Es complicado –confiesa–. Casi no duermo en mi cama porque estoy siempre por ahí… Girar es un poco esto, pero a mí me gusta, soy muy afortunada. Estoy cansada y estresada, pero muy contenta». No cree en los géneros –«es algo un poco antiguo, pero entiendo que clasificar mi música es difícil», dice– y en sus canciones mezcla pop, flamenco, trap, sonidos árabes, R&B y reguetón. Para esta misma sección, distintas artistas han declarado que el reguetón y el trap les producen rechazo por lo sexualizados que están y por el papel de mero objeto en el que convierten a la mujer, por su machismo, pero Judeline no comparte ese juicio: «Creo que no es verdad –asevera–. El reguetón y el trap vienen de clases sociales más bajas, y el propio clasismo que tenemos en la cabeza nos da a entender, inconscientemente, que esa es la única música machista que hay, pero la verdad es que todos los géneros son supermachistas, tanto el rock como el pop, incluso las baladas. Puedes encontrar letras machistas en todo tipo de música, porque nuestra sociedad es machista y el mundo también. Entonces, decir que no escuchas reguetón porque es machista es una chorrada, es generalizar demasiadísimo. Cuando sea vieja –prosigue– me escandalizaré seguramente con la música que escuchen mis hijos, igual que a mis abuelos les debía escandalizar el rock que escuchaban mis padres. Nunca vas a entender a las nuevas generaciones porque no es la tuya y siempre vas a querer volver a la nostalgia y a la música que a ti te gustaba, y vas a pensar que solamente esa es la válida, pero está bien abrir un poco la mente y dejarte llevar».

Rosalía ha alabado su trabajo. ¿Qué opinión tiene ella de la artista catalana? «Creo que lo hace todo bien –afirma–. La conocí con "Antes de morirme" y desde entonces me ha encantado todo lo que hace. Sin ser flamenca, Rosalía ha llevado el flamenco a otro nivel. Nadie ha hecho lo que ella en los últimos años. Fusionó el flamenco y, desde un gran respeto, porque lo estudió, lo ha llevado a la escena internacional, y eso los flamencos se lo tendrían que agradecer en lugar de enfadarse. Creo que nos viene bien a todos. Hay que abrir la mente, como te digo, y entender que la música trasciende y evoluciona».

«Casi no he tenido relaciones tóxicas. He terminado muy bien con todos los chicos a los que he querido»

Pura ficción

Judeline ha declarado que su primer disco, «Bodhiria», no es muy personal ni autobiográfico, lo cual sorprende en un momento en el que la etiqueta «basado en hechos reales» se utiliza en exceso, como si le diera un valor añadido a la obra: «Si mi disco fuera autobiográfico me hubiera tenido que ceñir a la realidad, y eso me corta mucho las alas a la hora de trabajar creativamente –explica–. Preferí crear una historia, un cuentecito, y tirar por ahí, me divertí muchísimo más. Es una ficción. Soy de idealizar mucho y las pequeñas situaciones de mi vida engordarlas en mi cabeza. Algunas tienen parte de verdad, pero la mayoría salen de mi imaginación». ¿Y qué cosa es Bodhiria? «Bodhiria sería como un no-lugar, casi como una cueva. ¿Sabes la gruta de las Maravillas? Pues así me la imagino. Como un lugar desde el que Ángela, que es la protagonista del álbum, observa la vida pasar sin ella. Es una metáfora de lo que estoy viviendo, que es verlo todo desde un plano muy distinto». En sus canciones habla sobre «amores tóxicos». ¿El tema «Canijo», previo a este disco, sí estaría basado en hechos reales? «Pues “fifty fifty”. En parte sí y en parte no. Sí que hay una persona que me viene a la cabeza cuando menciono al chico de esa canción, pero hay cosas que me invento. En realidad, yo casi no he tenido relaciones tóxicas. He terminado muy bien con todos los chicos a los que he querido, incluso con rollitos o amores de verano. El amor tóxico me inspira más a la hora de escribir, pero no es algo que yo lleve mucho en mi vida personal».

Esta artista ha trasladado la estética andaluza a otro lugar, la ha «customizado». Le pregunto qué es para ella esa comunidad, además de su tierra: «Andalucía me parece un lugar mágico –responde–. Pienso mucho en la mezcla de culturas tan grande que hay allí y en lo especial que es toda su arquitectura, en el clima... Si vienes de fuera puedes sentir que estás en un lugar distinto porque la cultura se respira, está en el aire, y estoy superorgullosa de Andalucía. No siento tanto orgullo por ninguna otra cosa como el que siento por mis raíces. El trabajo me impide vivir allí largas temporadas [reside en Madrid], pero si en el futuro tuviera hijos me gustaría criarlos en Andalucía».

«Todo se está polarizando tanto que me da pena y un poco de terror»

La afición musical le viene a Judeline por su padre, músico venezolano. ¿Cómo viven la dura situación en la que se encuentra ese país? «Mis abuelos eran emigrantes españoles que fueron a Venezuela con mi padre pequeñito, y él sufre mucho porque tenemos familia allí. Me siento emocionalmente cerca del venezolano, igual que de Palestina y de todos los países que están pasando por realidades bastante crudas y complicadas». ¿Le interesa la política como materia musical, como tema? «Con la política estoy un poco desanimada. Obviamente, tiro más para un lado que para otro. Pero incluso el lado para el que tiro no me representa muchas veces. Y creo que eso nos está pasando a muchos chicos de mi edad –observa–. Todo se está polarizando tanto, el mundo está tan extremo, que me da pena y un poco de terror».