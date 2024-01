Liam Gallagher responde a Dua Lipa: “Está celosa”

A veces, incluso expresando la admiración por alguien, un artista puede ofender a otro. Eso es lo que le ha pasado a la británica Dua Lipa cuando, en entrevistas promocionales de su próximo disco, el sucesor del exitoso “Future Nostalgia”, expresó su admiración por la escena del brit pop, que cita como una de las principales influencias del nuevo trabajo junto con los también británicos Massive Attack. Sin embargo, sus declaraciones irritaron a Liam Gallagher.

En una entrevista publicada por “Rolling Stone”, la artista narraba lo importante que fue en su adolescencia para ella la escena que integraron bandas como Oasis, Blur, Suede, Pulp, y otras que, desde Reino Unido, reivindicaban una suerte de pop mundano hecho con guitarras. Sin embargo, añadió una coletilla que ha soliviantado a Liam Gallagher, la mitad de Oasis. "Sin embargo, la forma en la que algunos actuaron, las cosas que hicieron, son molestas. Pero bueno, ese era su estilo", señaló Dua Lipa.

En ese sentido, la londinense matizó que ella prefería "separar el arte del artista", en los casos en los que aquellos músicos tenían actitudes que no le agradaban. Además, añadía que no había tenido contacto con personal con esa generación de músicos. "No tuve ningún encuentro con ellos. A veces hay que separar el arte de la persona... Yo me siento mucho más conectada al aspecto musical y con eso es suficiente”.

Al día siguiente de aparecer la entrevista, un usuario de X (antes Twitter), le preguntaba por las declaraciones al propio Liam Gallagher. “Está celosa”, se defendió en la red social. “Tiene envidia de que nosotros podemos insultar y decirle a la gente que se vaya a la mierda y ella no puede", añadió.