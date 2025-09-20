Madonna anuncia nuevo álbum para 2026 y su vuelta a Warner

Con un escueto mensaje en sus redes sociales Madonna ha revolucionado el mundo musical. No solo porque, finalmente, anuncia nuevo álbum para 2026 sino porque lo hace regresando a Warner, la discográfica de sus inicios, en lo que parece una vuelta a sus comienzos.

Sus primeros discos la situaron como la gran diva del pop. Desde el 'Madonna' de 1983, pasando por 'Like A Virgin' (1984), 'True Blue' (1986) o 'Like a Prayer' (1989), en una colaboración con la cantante con Warner que se prolongó hasta 'Hard Candy' (2008).

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con quien lanzará su próximo álbum, del que solo ha señalado que es un "regreso a la pista de baile".

De lo poco que se sabe de este disco -su primer trabajo en siete años (el último fue 'Madame X', en 2019)-, es que pretende ser una continuación de 'Confessions on a Dance Floor', su décimo álbum de estudio, lanzado en 2005 y que fue el penúltimo con Warner, el sello que hizo de Madonna una estrella.