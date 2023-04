Muere el legendario pianista de jazz Ahmad Jamal a los 92 años

El pianista y compositor estadounidense de jazz Ahmad Jamal ha fallecido este domingo en su vivienda en Ashley Falls, en el estado de Massachusetts, a los 92 años por un cáncer de próstata. En el transcurso de ocho décadas de carrera profesional, Jamal, que comenzó sus estudios formales de piano con 7 años, consiguió varios premios entre los que destaca el Grammy por su trayectoria. Su música, innovadora y minimalista, se caracterizaba por un uso consciente de los espacios y de los silencios para subrayar los tránsitos entre la relajación y la tensión, y así conseguir generar generar dramatismo. Su técnica, basada en una gran economía de medios y unas líneas melódica y armónicamente inventivas, destacaba más que el virtuosismo interpretativo.

El compositor de jazz Miles Davis, trompetista y director de orquesta, afirmó cómo le influyó el pianista al declarar: "Toda mi inspiración proviene de Ahmad Jamal", recoge el periódico 'The New York Times'. Jamal nació como Frederick Russell Jones en Pittsburg en julio de 1930. A los tres años comenzó a tocar el piano y, cuatro años después, inició sus estudios formales. Al unirse al sindicato de músicos, con 14 años, el pianista Art Tatum le elogió indicando que tenía "un gran futuro".

A principios y mediados de 1950, dirigió varios tríos y cuartetos hasta que se instaló en un trío con el bajista Israel Crosby y el batería Vernel Fournier, quienes lazaron "At The Pershing: But Not For Me", que es una de las grabaciones más populares e influyentes de la historia del jazz. Posteriormente, a finales de los años sesenta, grabó "The Awakening", que fue ampliamente aclamado por la originalidad del mismo según los estándares del jazz. Asimismo, ha compuesto música para bandas sonoras de varias películas y ha fundado varios sellos discográficos. Lanzó hasta tres álbumes al año a finales de 1960 y principios de 1970, registrando más de 60 en su carrera.