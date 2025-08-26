Muere Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico, a los 88 años

Ha muerto a los 88 años el cantante y compositor Manuel de la Calva (Barcelona, 15 de febrero de 1937), conocido principalmente por ser integrante del Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa.

Así lo ha comunicado el propio Arcusa en la cuenta oficial de X del Dúo Dinámico, acompañando la noticia del fallecimiento de su amigo y pareja profesional de un emotivo mensaje: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy". Y abundaba este: "No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida". "Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", concluía Ramón Arcusa su mensaje de despedida a través de la red social.

Arcusa y De la Calva formaron el Dúo Dinámico en 1958. Se les considera uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop español, así como precursores del fenómeno fan en la década de 1960.​ Entre sus temas más conocidos destacan temas como "Quince años tiene mi amor", "Quisiera ser", "Amor de verano" y "Resistiré". También fueron compositores y productores para otros artistas, incluyendo la autoría del tema "La, la, la" con el que Massiel ganó el Festival de Eurovisión 1968 en representación de España.