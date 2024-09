Muere el rapero Rich Homie Quan en Atlanta a los 34 años

Rich Homie Quan, el rapero de Atlanta, que ganó notoriedad a través de los sencillos de trap “Type of Way” y “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)”, ha fallecido a los 34 años. El artista, cuyo nombre legal es Dequantes Devontay Lamar, murió en un hospital de Atlanta, según confirmó el médico forense del condado de Fulton a Associated Press. Sin embargo, no han trascendido más detalles del suceso y la autopsia está programada para este viernes.

Quan fue uno de los nombres más importantes del hip-hop a mediados de la década de 2010. Lanzó una serie de mixtapes antes de triunfar en 2013 con el contagioso “Type of Way”, una canción que tuvo tal éxito que varios otros raperos se unieron al remix, incluidos Jeezy y Meek Mill. Se mantuvo en lo alto durante un tiempo, como demuestra su aparición en una pista de YG con Jeezy y el lanzamiento de la canción “Lifestyle” producida por London on da Track a través de su colectivo de rap Rich Gang que incluía a Young Thug y Birdman.

Quan siguió con “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)”, una canción producida por DJ Spinz y Nitti Beatz. Se convirtió en su sencillo solista con mayor repercusión; con él alcanzó el puesto 26 en la lista Billboard Hot 100. También apareció en el programa viral "$ave Dat Money", de Lil Dicky.

Pero no fue hasta 2018 cuando Quan debutó con su primer y único álbum de estudio, “Rich as in Spirit”, que en su mayoría no incluyó ninguna característica, excepto “Think About It”, un sencillo con Rick Ross.

El rapero habló en 2022 sobre regresar a la música después de una pausa radical. En ese momento, el artista dijo que estaba atravesando un litigio con el sello independiente T.I.G. (Think It's a Game Record), pero que estaba preparado para su vuelta. Fue durante ese tiempo en el que Quan se vio envuelto en una pelea con su antiguo colaborador Young Thug, quien junto con el rapero Gunna, formaban parte de un grupo acusado de conspiración para violar la Ley RICO de Georgia y también acusado de participación en una pandilla callejera criminal.

Quan dijo que no había ningún problema entre él, Young Thug, y que estaba abierto a tener una conversación con él si se presentaba la oportunidad. Dijo que odiaba ver a Young Thug encerrado y agregó que los raperos estaban siendo atacados por las fuerzas del orden: "No diría que son un objetivo injusto porque, al mismo tiempo, algunos de estos raperos están poniendo armas en videos y, ya sabes, es como las redes sociales: se remonta a las redes sociales", dijo.

“Creo que estamos mostrando demasiado, creo que ellos están mostrando demasiado, ya sabes a lo que me refiero. Esa es la diferencia en mi música, cuento una historia pero no les voy a decir cómo lo hice”, agregó. “Sigue siendo arte negro, pero definitivamente estamos siendo un objetivo. Por eso soy consciente de lo que digo en mi música”.