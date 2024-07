Rita Payés, la búsqueda de la belleza en su álbum de jazz más personal

La compositora, trombonista y cantante de jazz y bossa nova Rita Payés, de 24 años, presenta hoy su tercer álbum de "De camino a camino", un LP compuesto íntegramente por ella. Con este trabajo, hecho de las cosas que se ha ido encontrando por la vida, siente el vértigo de la emancipación. "Por Qué Será", que interpreta junto a La Tania y Yerai Cortés, "El Cervatillo" o "Si Entras Tú" son los primeros adelantos de esta obra que consolida a Rita como artista. "De Camino al Camino" es un viaje sonoro y visual que se sumerge en la búsqueda de la belleza en las cosas cotidianas, a modo de testimonio de las raíces que nos conectan con nuestro origen y nos enlazan para seguir avanzando. Es, en definitiva, una variada amalgama de estilos e influencias bajo un único hilo conductor: una senda a recorrer.

Ese camino que lleva al título del disco hace referencia al aprendizaje continuo y a ese sentimiento de que la vida es lo que ocurre mientras hacemos planes. Así lo entiende la hija de la cantante y guitarrista clásica Elisabeth Roma, con la que ha creado dos discos, "Imagina" y "Como la Piel". Ella también colabora en este que ahora estrena. "Empecé en la música desde pequeñita pero he ido a pasito de hormiga, y ahora siento que es como una foto de ese sendero", comenta la artista en su presentación.

Payés se formó en la Sant Andreu Jazz Band. En 2021 trabajó con su madre en un emocionante proyecto que empezó como un regalo de cumpleaños y que acabó convirtiéndose en una de las sorpresas más gratas de la temporada musical. Payés y Roma interpretaron una canción del maestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cultura/musica/muere-joao-gilberto-el-padre-de-la-bossa-nova-AO24083452/|||Antônio Carlos Jobim,]] padre de la bossa nova, con letra de Chico Buarque, "Imagina", para el título de un primer disco conjunto con fados, boleros, bossanovas, melodías sefardíes y canciones de cuna catalanas.Todas ellas son melodías que de una u otra forma han marcado sus vidas. "Rita Payés es magia, dulzura, sensibilidad, carácter; una bola de talento y energía en constante evolución", dijo de ella Joan Chamorro. Dos generaciones, dos maneras de vivir la música, con el jazz, una vez más, como punto de encuentro.

En su nuevo trabajo, "De Camino al Camino", ha contado con las colaboraciones de Silvia Pérez Cruz, Yerai Cortés, La Tania, Lau Noah, Horacio Fumero, Pol Batlle, Toni Vaquer, Juan Berbín… Toda una familia de músicos y artistas en una lista amplia que incluye a su hermano Eudald. Para su portada ha escogido un cuadro realizado por la pintora checa Barbora Kishilkova. La presentación del disco coincide con el inicio de su gira, que arranca este mismo viernes 12 y donde cobra un especial protagonismo un cuarteto de cuerda, apuesta personal de la artista, que se encargó de sus arreglos. "Es algo que no había hecho antes y me daba cierto vértigo, pero que aporta una sonoridad que me emociona muchísimo, está muy presente en todo el disco", apunta.