Taylor Swift entra a la lista de multimillonarios de Forbes de 2024: así es su fortuna

Continúa el fenómeno swiftero, movimiento mundial perpetrado por el amor a la música y consolidado por una figura de carácter único. La cantante estadounidense Taylor Swift entró este martes a la lista de multimillonarios de la revista Forbes gracias a su fortuna valorada en 1.100 millones de dólares (unos 1.021 millones de euros). Según la publicación de negocios estadounidense, el hito de Swift es único en su especie, pues "se convirtió en multimillonaria gracias estrictamente a los ingresos de su música y sus actuaciones". La cantante, originaria de Pensilvania, EE UU, se unió al listado como una de los 141 nuevos multimillonarios con respecto al registro del año anterior, y su nombre ahora está junto a reconocidas figuras empresariales como el francés Bernard Arnault, que ocupa el primer puesto; Elon Musk, en el segundo, o Jeff Bezos, en el tercero. Según Forbes, este año "hay más multimillonarios que nunca", con un total de 2.781, superando así el récord de 2021 cuando fueron contabilizados 2.755 multimillonarios.

Gran parte de la fortuna de Swift se debe al éxito de su gira "The Eras Tour", que emprendió en marzo de 2023 y que tiene previsto concluir en diciembre de este año. Según cálculos realizados en febrero, la artista llegará a embolsar un total de 1.672 millones de dólares una vez se baje del escenario, cantidad a la que se deberán sumar más de 400 millones de dólares por merchandising o productos relacionados con dicho tour. Más allá de la música, Swift cuenta con cinco propiedades personales, valoradas en 110 millones de dólares.

La fortuna de la cantante de 34 años la sitúa en el puesto 2.545 de la clasificación, que también tiene a personalidades como Kim Kardashian, quien le lleva ventaja por 694 puestos gracias a sus 1.700 millones de dólares, o Rihanna, que ocupa el puesto 2.152 gracias a sus 1.400 millones de dólares. La publicación asegura que la mayoría de las fortunas de los integrantes de la lista proviene de "su propio espíritu empresarial" y de proyectos ajenos a su fama, como el caso de Rihanna, cuyo patrimonio es resultado del éxito de la marca de maquillaje Fenty Beauty, una empresa conjunta con el gigante del lujo LVMH, y el fabricante de lencería Savage X Fenty.

El 2023 la cantante de "Fearless" no dejó de romper récords, su gira "The Eras Tour" se convirtió en la primera gira en superar los mil millones de dólares de ingresos. Swift se posicionó como la primera intérprete en ganar un cuarto premio Grammy al Álbum del Año, en la edición de este año, por su producción 'Midnights' y también triunfó en el cine al producir la película "The Eras Tour", que batió récords como el filme de conciertos más taquillero de todos los tiempos al recaudar 261,7 millones de dólares en su estreno.