Victoria de los Ángeles, homenaje largo y fallido

David Alegret ● Josep Bros ● Mariola Cantarero ● Mercedes Gancedo ● Airam Hernández ● Nancy Fabiola Herrera ● David Menéndez ● María José Montiel ● Josep-Ramon Olivé ● Helena Ressurreição ● Ofelia Sala ● Montserrat Seró ● Carmen Solís ● Miren Urbieta-Vega. Orquesta Sinfónica Victoria de los Angeles. Director: Pedro Pardo. Propuesta escénica: Marc Busquets. Teatro de la Zarzuela. Madrid, 12 de marzo de 2024.

Los homenajes no se dan bien en nuestro país. Esta misma semana hemos tenido el deslucido a las víctimas del terrorismo, al que se suma el de la soprano española. Pero es que, si retrocedemos al pasado, el de Alfredo Kraus en el Real le costó el cargo a su entonces gerente y los realizados a Montserrat Caballé o Teresa Berganza resultaron un tanto deslucidos.

En esta ocasión el programa fue excesivamente largo, con más de tres horas dentro del teatro y con exceso de zarzuela y de piezas en catalán, por mucho que la homenajeada naciese en Barcelona, y una incomprensible ausencia de ópera. Posiblemente no dio tiempo a muchas cosas. Entre otras, el programa de mano encargado a la imprenta llegó un día más tarde y se repartió en cuartillas con una foto. Se comprende que no alcanzase el tiempo a proyectar los textos de las piezas, pero es que no hubo proyección ni siquiera de cada uno de los muchos artistas participantes ni de los títulos que iban a interpretar y, a oscuras en la sala, era imposible leer aquellas cuartillas.

Participaron más de una docena de cantantes, los reflejados en la ficha y cuyo comentario individual sería inviable. Baste apuntar que los había de todas las edades, pero no todas las cuerdas, faltando las de contratenor, contralto o bajo. Salvo honrosas excepciones, los jóvenes estaban un poco verdes y los mayores demasiado mayores. José Bros, aún con poderío vocal y siempre musical, en la romanza de “La tabernera del puerto”, María José Montiel en la habanera de “Carmen”, Nancy Fabiola-Herrera en la escena de Salud de “La vida breve”, Ofelia Sala, Miren Urbieta, Carmen Solís y algunos/as otros/as levantaron ovaciones. Siento escribir que alguien debería pensar en quedarse en casa porque los aplausos que recibió premiaban un nombre más que un estado vocal.

La Orquesta Sinfónica Victoria de los Ángeles, bajo la batuta de Pedro Pablo, sonó algo pachanguera y con exceso de volumen, obligando a los cantantes a forzar. Marc Busquets diseñó una puesta escénica muy simple, con un par de vestidos de la eximia soprano y proyecciones de sus paseos por París o Nueva York, mientras se cantaba. Tuvimos la suerte de ver y escuchar un par de videos con la propia Victoria. Lo mejor de la noche.